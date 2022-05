Dopo il passo falso contro il Bologna nel recupero, l’Inter torna in campo per riprendere la propria marcia sul campo di una delle squadre più in forma di questa fase di stagione, l’Udinese di Cioffi (qui la DIRETTA SCRITTA ): reduce dal 4-0 esterno al Franchi contro la Fiorentina e soprattutto da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate di campionato. Per i nerazzurri partita fondamentale per tenere vivo il sogno scudetto e tenere la strada di un Milan vittorioso contro la Fiorentina e che, complice anche il vantaggio negli scontri diretti, con 7 punti nelle ultime 3 giornate di campionato potrebbe diventare campione d’Italia indipendentemente dal filotto della squadra di Inzaghi. Ma quali sono le scelte dei due allenatori? Eccole nel dettaglio...