Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Udinese e Inter, terminata col punteggio di 2-1 per i nerazzurri valido per la 35ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Chiffi di Mantova. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Dacia Arena di Udine.

La moviola di Udinese-Inter 1-2

36’ RIGORE PER L’INTER - Dzeko si avventa su un pallone vagante in area di rigore e viene steso da un tackle scivolato con Pablo Marí, inizialmente Chiffi non concede il penalty ma richiamato dal VAR Banti all'on field review torna sulla propria decisione e assegna il tiro dal dischetto ammonendo il difensore dell'Udinese. Decisione sacrosanta e abbastanza singolare che l’arbitro non si sia accorto in presa diretta dell’intervento falloso del difensore bianconero.

Il contatto fra la gamba di Pablo Marì e quella di Edin Dzeko, Udinese-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

40’ REGOLARE IL GOL DI LAUTARO SULLA RIBATTUTA – Proteste vibranti dell’Udinese che chiedono l’annullamento del gol di Lautaro Martinez, sulla ribattuta dopo il rigore. La rete dell’attaccante argentino però è regolare da regolamento perché dopo il calcio di rigore terminato sul palo, la palla va a sbattere con una carambola sul braccio di Silvestri tornando giocabile dal numero 10 nerazzurro lesta con un colpo di testa a ribadire in rete il gol dello 0-2. Fosse stato tiro, palo, e poi di nuovo tocco di Lautaro senza interferenze del portiere allora il gol sarebbe stato da annullare.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Chiffi di Mantova

ASSISTENTI: Tolfo-Pagliardini

IV UOMO: Baroni

VAR: Banti

AVAR: Volpi

