Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. All. Cioffi

Squalificati: Makengo

Indisponibili: Beto, Santurro

INTER (3-4-1-2): Radu Skriniar, de Vrij, D’mbrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Perisic; Correa; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Squalificati: Calhanoglu

Indisponibili: Gosens, Vidal, Bastoni, Handanovic

Udinese-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto sei delle ultime otto gare contro l’Udinese in Serie A (2N) e in questo parziale per ben sette volte non ha subito alcun gol; l’ultima vittoria friulana è datata 16 dicembre 2017, un 3-1 a San Siro firmato Lasagna, De Paul e Barak (Icardi per i nerazzurri).

Nelle ultime otto sfide di Serie A in Friuli tra Udinese e Inter, sei successi nerazzurri e due pareggi: i due pareggi (entrambi 0-0) sono arrivati però in due delle tre gare più recenti in casa dei bianconeri.

L’Udinese non batte l’Inter in un match giocato nel girone di ritorno di Serie A dal 19 maggio 2013 (5-2 a San Siro con Guidolin in panchina); l’ultima vittoria casalinga in un girone di ritorno risale invece al 23 gennaio 2011 (3-1 a Udine, sempre con Guidolin in panchina).

Sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in Serie A nel mese di aprile: Inter 2.4 (frutto di quattro vittorie e una sconfitta in cinque partite), Udinese 2.2 (frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei gare).

In tre delle ultime sei partite giocate in Serie A, l’Udinese ha segnato almeno quattro gol: ci era riuscita tre volte nelle precedenti 163 gare di massimo campionato.

L’Inter ha perso nell’ultima trasferta di Bologna, dopo una serie di 11 partite esterne consecutive in campionato senza mai andare ko: è dall’era pre pandemia, da marzo 2020 con Antonio Conte in panchina, che i nerazzurri non incappano in due sconfitte di fila fuori casa in Serie A (in quel caso contro Lazio e Juventus).

L’Udinese ha il secondo miglior attacco del campionato nel quarto d’ora finale di partita (16 reti, meno solo dell’Atalanta, 18): i friulani hanno segnato almeno un gol in quel parziale in tre delle ultime cinque gare di A (cinque delle 12 reti messe a segno in questo lasso temporale).

L’unico giocatore della rosa attuale dell’Udinese che vanta almeno un gol contro l’Inter in Serie A è Roberto Pereyra, in rete contro i nerazzurri su rigore il 23 maggio 2021 a San Siro.

Destiny Udogie è il difensore che ha segnato più reti nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 (quattro) e in generale è il difensore più giovane ad aver messo a segno almeno quattro gol nei maggiori cinque tornei nella stagione 2021/22.

Tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro la Fiorentina (cinque), Ivan Perisic ha segnato più reti che contro l’Udinese: quattro (come al Bologna), tra cui la sua prima doppietta nella competizione (Udinese-Inter 1-2 dell’8 gennaio 2017 alla Dacia Arena).

