Udinese-Juventus, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dacia Arena di Udinese domenica 22 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nestorovski

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Squalificati: McKennie

Indisponibili: Arthur, Rabiot

Udinese-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A (1P), realizzando 24 gol nel parziale, esattamente tre in media a partita.

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3N, 7P): 2-1 nel luglio 2020.

La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 partite d'esordio stagionale in Serie A; l’unica sconfitta del parziale risale all’agosto 2015, perdendo in casa 1-0 proprio contro l'Udinese.

L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 11 gare all’esordio stagionale in campionato (4V, 6P): 2-2 nell’agosto 2018 contro il Parma.

La Juventus ha subito gol negli ultimi 14 match di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata ad almeno 15: nel 1955 (21) e nel 2010 (19).

Massimiliano Allegri è l'allenatore della Juventus con la miglior percentuale di vittorie in Serie A (75%: 142V, 28N, 20P). Il tecnico livornese ha vinto quattro delle cinque gare d’esordio stagionale in campionato alla guida dei bianconeri (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei tra Cagliari e Milan in Serie A (2N, 3P).

Massimiliano Allegri non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare in campionato (3N, 2P), solo due volte in carriera da allenatore in Serie A ha registrato una striscia più lunga senza successi: nove nell’aprile 2010 e sei nell’ottobre 2008 (entrambe alla guida del Cagliari).

Roberto Pereyra dell’Udinese ha esordito in Serie A contro la Juventus nel gennaio 2012 e ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 48 partite di campionato - tuttavia quella piemontese è la formazione che ha affrontato più volte nella massima serie senza mai segnare o servire assist (sette, come il Milan).

L’Udinese è la vittima preferita di Paulo Dybala in Serie A (otto reti); la Joya ha anche fornito sei assist contro la squadra friulana, record anche in questo caso contro una singola formazione nel torneo per il giocatore della Juventus.

Cristiano Ronaldo ha segnato sette reti contro l’Udinese in campionato, inclusa la sua ultima doppietta nel torneo (maggio 2021 alla Dacia Arena) - solo contro il Cagliari (otto) l’attaccante della Juventus ha realizzato più gol in Serie A.

