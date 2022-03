Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

Squalificati: Walace

Indisponibili: Nuytinck, Santurro

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Kumbulla, Mkhitaryan

Indisponibili: Spinazzola

Udinese-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto 15 delle ultime 17 sfide contro l’Udinese in Serie A (2P), mantenendo 10 volte la porta inviolata nel periodo; l’ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 9/3/2013 (1-1).

L’Udinese non segna da 282 minuti contro la Roma in campionato, ovvero dal gol di Ilija Nestorovski il 2/7/2020: in quel caso, però, i friulani vinsero per 2-0 all’Olimpico.

L’Udinese ha perso sette delle ultime otto gare casalinghe giocate contro la Roma in Serie A, segnando solo due reti; l’unico successo friulano nel periodo risale al 24/11/2018 (1-0 con gol di Rodrigo de Paul).

Dopo il successo contro la Sampdoria, l’Udinese potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta con Gabriele Cioffi alla guida; in generale, i friulani non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso settembre.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di campionato (4V, 3N); è dall’agosto 2020 che i giallorossi non registrano una striscia più lunga di gare senza sconfitte in Serie A (otto in quel caso).

La Roma è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver segnato più gol (cinque entrambe) nei minuti finali di recupero in questo campionato; subito dietro troviamo l’Udinese (quattro).

Iyenoma Udogie ha trovato il gol nelle sue ultime due partite di campionato: nessun difensore dell’Udinese ha mai segnato in tre match di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Roberto Pereyra ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due gare di campionato; soltanto una volta ha servito un passaggio vincente in più match di fila tra Serie A e Premier League: tre con l’Udinese tra novembre e dicembre 2020.

Tammy Abraham è il calciatore che ha segnato più volte (otto) la prima rete del match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; la Roma ha vinto, infatti, le ultime due partite di campionato (v Spezia e Atalanta) con il punteggio di 1-0, in entrambe decisivo l’attaccante inglese.

Il primo gol di Stephan El Shaarawy in Serie A è stato messo a segno contro l’Udinese, il 21/09/2011 con il Milan. Il classe ’92 ha realizzato cinque reti (in 13 partite) contro i friulani nel torneo: soltanto contro il Chievo ha fatto meglio (sette).

