Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nuytinck, Santurro

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida; Conti, Candreva, Rincon, Ekdal, Murru; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini, Quagliarella, Sensi, Vieira

Udinese-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Prima del pareggio per 3-3 nella gara d’andata di questo campionato, la Sampdoria aveva vinto tutte le precedenti cinque partite di Serie A contro l’Udinese, con un punteggio complessivo di 12-3.

Questo duello promette spettacolo visto che nelle 81 sfide in Serie A tra Udinese e Sampdoria sono stati realizzati 258 gol (3.2 di media): è la sfida tra due squadre con la media gol più alta nel massimo campionato tra quelle con almeno 35 precedenti.

L’Udinese ha perso le ultime due gare interne contro la Sampdoria in Serie A, dopo aver vinto tre delle precedenti quattro (1N); l’ultima volta in cui i friulani hanno registrato più sconfitte casalinghe contro questa avversaria nella competizione è stata tra il 1992 e il 1997 (quattro).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (3N, 3P), 2-0 lo scorso 6 febbraio contro il Torino (reti di Molina e Pussetto); i friulani inoltre hanno pareggiato le ultime due gare di Serie A e l’ultima volta che ne hanno impattate più di fila è stata lo scorso ottobre: quattro, con Luca Gotti in panchina.

La Sampdoria ha perso senza segnare quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2011 (cinque, con Domenico Di Carlo in panchina); in generale, l’ultima volta che i blucerchiati hanno trovato la sconfitta in più gare esterne consecutive in campionato è stata nell’ottobre 2019 (cinque).

Nonostante ci siano stati complessivamente 27 pareggi in Serie A nel 2022, la Sampdoria è l’unica formazione che non ha impattato alcun incontro nel periodo (2V, 6P).

Nessuna squadra ha segnato più gol con giocatori subentrati rispetto all’Udinese in questa Serie A (nove, come l’Inter e Atalanta), nessuna ne conta meno della Sampdoria (due, come il Verona).

Antonio Candreva è andato a segno cinque volte contro l’Udinese in Serie A, solo contro l’Inter (sei) ha realizzato più gol nella competizione; tuttavia, l’ultima rete del centrocampista della Sampdoria alla Dacia Arena in campionato risale al 15 febbraio 2015, con la maglia della Lazio.

Gerard Deulofeu potrebbe diventare il primo giocatore dell’Udinese a prendere parte a 10 gol in questo campionato: per ora ha segnato sette reti e servito due assist – nella sua carriera nei cinque grandi campionati europei ci è riuscito finora solo nel 2015/2016 (10 con l’Everton) e nel 2018/2019 (15 con il Watford).

Fabio Quagliarella ha preso parte a sette gol nelle sue ultime sei sfide di Serie A contro l’Udinese: cinque reti e due assist - l’attaccante della Sampdoria ha giocato 73 partite tra il 2007 e il 2009 con i friulani nella competizione, realizzando 25 reti.

