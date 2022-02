Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All. Cioffi

Ad

Squalificati: Deulofeu

Serie A Come cambiano le squadre di Serie A dopo il calciomercato 01/02/2022 A 12:04

Indisponibili: Benkovic

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: Bremer

Indisponibili: Belotti, Djidji, Edera, Fares, Pellegri

Udinese-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro l’Udinese (7V, 3N) e ha trovato il successo in ciascuna delle due sfide più recenti contro i friulani.

L’Udinese ha vinto solo una delle sei ultime partite casalinghe contro il Torino in Serie A (2N, 3P): 1-0 nell’ottobre 2019, firmato da Stefano Okaka.

Il Torino ha trovato il successo in tutte le ultime quattro gare giocate nel girone di ritorno di Serie A contro l’Udinese e nel parziale ha sempre tenuto la porta inviolata.

L’Udinese è rimasta imbattuta in sei delle ultime 10 gare di campionato contro avversarie con più punti in classifica a inizio giornata (1V, 5N), tuttavia ha perso le due più recenti, rispettivamente contro Atalanta e Juventus.

Il Torino ha trovato il successo nell’ultima gara esterna (2-1 contro la Sampdoria), interrompendo una striscia di sette incontri consecutivi senza vittorie fuori casa in campionato; l’ultima volta che i granata hanno vinto due trasferte di fila in Serie A è stata nel novembre 2019, con Walter Mazzarri in panchina.

Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Udinese ha pareggiato ben nove delle prime 22 gare stagionali di Serie A (5V, 8P – incluso il successo a tavolino contro la Salernitana), dopo il campionato 2012/13, terminato in quinta posizione.

Solo l’Inter (sette) ha segnato più reti del Torino (sei) in seguito a cross su azione in questo campionato – in aggiunta, i granata hanno subito un solo gol sempre da queste situazioni di gioco, solo la Juventus (zero) ha fatto meglio.

Beto dell’Udinese ha realizzato quattro reti nelle sue ultime sei presenze alla Dacia Arena in Serie A e in particolare è andato a segno in ciascuna delle due più recenti; l’ultimo giocatore dei friulani che ha segnato in più partite interne di fila in un singolo campionato è stato Kevin Lasagna, nel luglio 2020 (tre).

Solo la prima delle 10 reti di Antonio Sanabria con la maglia del Torino in Serie A è arrivata fuori casa (marzo 2021 v Crotone). L’Udinese è una delle due avversarie che il classe ‘96 ha affrontato almeno quattro volte nella competizione senza mai segnare o servire assist (l’altra è la Sampdoria).

Wilfried Singo è il più giovane giocatore con almeno tre gol e tre assist all’attivo in questa Serie A; con l’assist servito nell’ultima gara di campionato è diventato inoltre il primo difensore del Torino capace di prendere parte ad un gol in tre presenze di fila dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti) – l’ultimo giocatore del Torino in generale ad aver fatto meglio è stato Andrea Belotti, nel novembre 2020 (quattro).

Fantacalcio: i consigli per la 24a giornata di Serie A

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/01) 28/01/2022 A 22:23