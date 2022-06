Giocatori convocati in nazionale: quanto vengono pagati i club dall'Uefa "per il disturbo"? Il Comitato Esecutivo dell'organo di controllo e organizzazione del calcio continentale ha approvato i criteri di assegnazione e distribuzione ai club dei ricavi derivanti da Euro 2024, considerando l'intero ciclo 2021-2024, dalle partite di qualificazione alla fase finale passando per le gare di Nations League, anch'esse organizzate dall'Uefa.

Ad

Uefa: quanto vengono pagati i club per i giocatori in nazionale?

Europei U19 Italia-Inghilterra: probabili formazioni e dove vederla in Tv 3 ORE FA

La Federcalcio del Vecchio Continente elargirà un totale di 240 milioni di ero per il quadriennio in corso, 30 in più rispetto a quello precedente. Aumenterà (leggermente) anche l'importo distribuito ai club per la fase finale: si passerà, nella fattispecie, da 130 a 140 milioni. Andando a spulciare nel dettaglio dei contributi: l'Uefa garantirà 3659 euro a partita per ogni giocatore messo a referto (vale, appunto, la distinta, non il minutaggio), per un totale di 100 milioni distribuiti dalla Federcalcio continentale.

Mancini: "Il 2-5? Già a Bologna pensavo di perdere così"

Uefa? Come funzionerà per la fase finale di Euro 2024?

Differente il conteggio dei contributi (140 milioni) messi a disposizione dall'Uefa per la fase finale. Come verranno distribuiti ai vari club? La quota dipenderà dal numero di giocatori selezionati al numero di giorni in cui ogni giocatore ha partecipato alla fase finale e alla graduatoria FIFA dei club per i compensi di formazione, che porterà a tre diverse categorie. Ovvero Categoria 1: 10mila euro per giocatore per giorno; categoria 2: 6670 euro per giocatore per giorno; categoria 3: 3330 euro per giocatore per giorno.

Mancini cerca il lato positivo: "Che bravi Gnonto e Scalvini!"

Calcio Ceferin: "Italia tornerà grande, ma senza stadi è dura. Mourinho genio" IERI A 10:34