Adesso è ufficiale: il campionato 2022-23 inizierà domenica 14 agosto (presumibilmente, quindi, si giocheranno alcuni anticipi già sabato 13). Lo ha reso noto l'assemblea di Lega in una nota stampa nella qualche sono state illustrate altre due novità che riguarderanno la prossima stagione. In Coppa Italia innanzitutto, così come accade nelle coppe europee, verrà abolita la regola del gol in trasferta. Ma non solo. In concomitanza con il Mondiale in Qatar , che causerà la sospensione della Serie A in autunno, non è inoltre esclusa l'organizzazione di un torneo negli Stati Uniti che vedrà protagoniste le squadre della massima serie, naturalmente senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni alla fase finale del Campionato del mondo che, per la prima volta nella storia, non si disputerà in estate.