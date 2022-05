A neanche 10 giorni dalla vittoria dello Scudetto n°19 della sua storia , il Milan entra in una nuova era cambiando l’azionista di maggioranza. Come annunciano tutti i più importanti organi di stampa, nella mattinata di martedì 31 maggio RedBird Capital, nella persona di Gerry Cardinale , ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott . L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, anche se potrebbe slittare alla giornata di domani per questione di tempistiche tecniche. Si tratta del cosiddetto "signing", mentre il closing dell'operazione ha tempi più lunghi e avverrà nel corso dell’estate.

Ad

Elliott resta come partner in minoranza

Serie A Milan, chi è Gerry Cardinale: il leader di RedBird stregato da Moneyball UN' ORA FA

Il club rossonero, rilevato nel luglio 2018 dal fondo di Singer per l'inadempienza di Li Yonghong che nel 2017 era subentrato a Fininvest, cambia di nuovo proprietà, restando però sempre sotto l’egida d’influenza statunitense. Ora per Cardinale e i suoi uomini i prossimi step prevedono, l’incontro con il management rossonero formato da Paolo Maldini e Ricky Massara – direttore tecnico e sportivo del Milan – entrambi con contratto in scadenza il 30 giugno 2022, il dossier stadio (Cardinale ha già provveduto a fare un sopralluogo a Sesto San Giovanni per analizzare la zona dove potrebbe sorgere il nuovo stadio in caso di abbandono del nuovo San Siro) ed ovviamente la pianificazione del budget e della strategia di mercato per la prossima stagione sportiva.

Che cos'è RedBird Capital e i suoi interessi nello sport: dal Liverpool all'NFL

Come riporta Calcio e Finanza, RedBird Capital Partners, che si definisce "fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine ", gestisce 4,5 miliardi di dollari di asset principalmente nei settori delle telecomunicazioni, servizi finanziari e sport (tra le partnership in essere anche quella con la NFL). Proprio in quest'ultimo ambito il fondo americano vanta un legame consolidato con il Liverpool.

Nell’aprile 2021 RedBird è diventato, infatti, azionista del Fenway Sports Group (FSG), una piattaforma globale di marketing, media, intrattenimento e immobiliare che controlla proprio i Reds. L’operazione ha visto RedBird entrare con una quota del 10% in FSG che a sua volta è valutato 7,35 miliardi di dollari (dunque, un investimento di 735 milioni di dollari). Come parte dell’accordo complessivo, la stella dell'NBA LeBron James, Maverick Carter e il loro partner commerciale di lunga data Paul Wachter avevano scambiato una precedente quota detenuta nel Liverpool, diventando azionisti di FSG insieme a RedBird.

Milan, Campione d'Italia! Le tappe dello Scudetto n°19 in 220"

Serie A Maignan: "L'eredità di Donnarumma non è stata mai uno stress" 2 ORE FA