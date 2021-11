Irlanda U21-Italia U21, match valido per la quinta gara del gruppo F di qualificazione agli Europei del 2023, è terminata con il punteggio di 0-2. Il risultato è stato determinato della reti di Lucca, che ritrova il gol dopo cinque gare consecutive a secco, e Cancellieri. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita.

Le pagelle dell'Italia

CARNESECCHI 7 - Spettatore non pagante nel freddo di Dublino fino al miracolo con cui chiude la porta a Tierney nel finale. Il massimo, quando conta: portiere determinante, dal futuro radioso.

BELLANOVA 6 - Grande facilità di corsa, non sempre inappuntabile in copertura: qualche strappo oggi basta per la sufficienza.

OKOLI 6 - A tratti lento, ma sempre concentrato e dentro la partita: sia Wright che Kayode non lo spaventano mai.

LOVATO 6 - Costretto ad uscire per un guaio muscolare, lascia il campo dopo 33 minuti senza apprensioni. Non è nuovo a questi problemi: sfortunato.

dal 33' PIROLA 6 - Non fa rimpiangere il compagno di reparto.

CAMBIASO 6,5 - Esordio positivo in Under 21 per l'esterno del Genoa, spina nel fianco costante della difesa irlandese. La presenza di Rovella nella sua orbita lo aiuta molto, lui ricambia mettendoci grande coraggio.

ROVELLA 6,5 - Senza Tonali è lui a far salire l'intensità dei suoi con il solito bel lavoro nelle due fasi: tuttocampista vero, per cuore, gambe e polmoni.

ESPOSITO 6,5 - Molto cresciuto, sovrasta nel ritmo i centrocampisti avversari senza mai soffrire: sembra maturo anche per palcoscenici diversi dalla serie B.

RICCI 6 - Ordinato nel complesso, a volte si distrae e commette errori non da lui. La sua capacità di mettere ordine è comunque ossigeno per i compagni.

COLOMBO 5,5 - Ci mette grinta, dedizione e poco altro: la difesa irlandese lo imbriglia mettendolo fuori gara. Si divora una buona occasione negli ultimi minuti.

dall'86' CANCELLIERI 6,5 - Entro, spacco, segno, ciao: difficile aggiungere altro.

LUCCA 7,5 - Non segnava da 5 partite, O'Brien gli regala la chance per sbloccarsi e lui non se la fa sfuggire: i grandi bomber si vedono anche dall'opportunismo. Nel finale serve anche un grande assist a Cancellieri, in mezzo una serie infinita di duelli vinti.

VIGNATO 7 - Sempre nel vivo del gioco, micidiale nell'uno contro uno. Sfiora il gol in un paio di occasioni, lo avrebbe meritato: giocatore a tratti entusiasmante.

dal 90 + 2 MULATTIERI s.v. - Gloria finale per l'attaccante del Crotone, chiuso da compagni al momento più affidabili.

All. NICOLATO 6,5 - Questa Italia convince, anche se potrebbe sistemare prima partite come questa. La vittoria di oggi inaugura ufficialmente la corsa a due con la Svezia: uno sprint da non perdere, con vista Europei e Olimpiadi. Non fa rimpiangere con le sue scelte l'assenza di Tonali.

Le pagelle dell'Irlanda

Maher 6,5; O'Brien 4,5, McGuinness 5,5, Bagan 6; O'Connor 5,5, Kilkenny 5 (76' Tierney 5,5), Coventry 5, Wright 5; Smallbone 5,5 (76' Devoy 6), Noss 5 (56' Ebosele 6); Whelan 5 (56' Kayode 5). All. Crawford 5

