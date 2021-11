Il match amichevole tra le selezioni Under 21 di Italia e Romania si è concluso con il punteggio di 4-2, frutto della rete di Mulattieri e della fantastica tripletta di Canestrelli. Per gli ospiti, oltre all'autogol in apertura dello stesso Canestrelli, ad aprire le marcature era stato Racovitan, Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara..

Le pagelle dell'Italia

TURATI 5,5 - Tendenzialmente incolpevole sui gol, qualche uscita a vuoto di troppo: in generale, poca sicurezza. Carnesecchi, ad oggi, è di un altro livello.

dal 46' RUSSO 6 - Spettatore non pagante, un tempo di sbadigli e poco altro.

FERRARINI 6 - Poca sofferenza, dalle sue parti la Romania sfonda poco. Diligente ed attento.

dal 46' CAMBIASO 6,5 - Solito reattore nelle gambe, ormai ci ha abituato bene e anche oggi non ha deluso: moto perpetuo, a tratti deraglia ma crea tanti pericoli agli avversari.

SCALVINI 6 - Sulla coscienza la disattenzione che permette a Corbu di costruire il primo gol romeno. Unico 2003 in campo dall'inizio: la poca esperienza pesa, anche in Under 21. Nella ripresa controlla senza patemi: la Romania sparisce e lui si tranquillizza.

CANESTRELLI 9 - Dimentichiamo l'autogol, dimentichiamo la razionalità: una tripletta all'esordio, da difensore, è fuori da ogni logica. Scrivere la storia, anche in un'amichevole, ha sempre un peso diverso. Serata indimenticabile.

dall'88' OKOLI s.v. - Entra per permettere a Canestrelli di godersi una meritatissima ovazione.

QUAGLIATA 6,5 - L'esterno dell'Heracles Almelo gioca un primo tempo di grande sostanza, crossando con grande continuità dalla sinistra: ne ha tanti davanti nelle gerarchie, ma ha avuto il merito di sfruttare al meglio la sua occasione.

dal 46' PARISI 6,5 - Non fa rimpiangere il compagno, anche se sbaglia troppo spesso la lettura dell'ultima giocata.

FAGIOLI 6,5 - Prende da subito con personalità il comando delle operazioni. Sa impostare, gestire il ritmo e pescare dal mazzo la giocata: un gran bel progetto di centrocampista totale, con un tutt'altro che casuale numero 21 sulle spalle.

dal 62' ROVELLA 6 - Muscoli, ritmo e leadership. Oggi bastava il compitino, lo porta a casa senza problemi.

RICCI 5,5 - Responsabilizzato dalla fascia di capitano, si perde presto tra errori tecnici e troppi passaggi a vuoto: uno dei blackout costa il raddoppio di Racovitan. Piccolo passo indietro.

dal 62' CORTINOVIS 6,5 - Si inserisce spesso e volentieri dalle retrovie, è fresco atleticamente e si vede. Mezz'ora frizzante.

RANOCCHIA 5,5 - Mai nel vivo dell'azione, poco in vista. Esce all'intervallo con qualche piccolo rimpianto,.

dal 46' ESPOSITO 6,5 - Conferma le buone sensazioni delle ultime uscite: se non si perde per strada meriterà salto di categoria.

MULATTIERI 7 - Da subito in partita, dimostra di sapersi destreggiare bene sia come esterno che come riferimento offensivo: il suo gol scuote l'Italia, la grande ripresa nasce da lì. Prezioso, saprà dimostrarsi importante.

dal 62' PELLEGRI 6 - Senza infamia e senza lode, da uno come lui ti aspetti di più ma non sembra ancora fisicamente a posto.

PICCOLI 5,5 - Volenteroso, si spende ma si vede poco. Nei duelli fisici, il suo marchio di fabbrica, non sempre ha la meglio.

dal 46' VIGNATO 6,5 - Gioia per gli occhi, un concentrato di qualità allo stato puro. E' unico per caratteristiche in questa Under 21, regala sprazzi di grande tecnica individuale.

CANCELLIERI 6 - La penuria di esterni offensivi di ruolo costringe Nicolato a spostarlo lateralmente, lui prova a non scomporsi e regala diversi palloni interessanti.

dal 62' COLOMBO 7 - Nel posto giusto al momento giusto: due spizzate perfette che generano altrettante reti. Oggi il suo impatto è più che evidente.

all. NICOLATO 7 - La sua Under ha tanto materiale umano, lui quando può ama sfruttarlo in ogni elemento: si diverte a sperimentare e a provare soluzioni nuove. Il suo è un percorso tecnico che promette davvero bene.

Le pagelle della Romania

Popa 6 (90' Gyenge s.v.); Țîrlea 5, Racovițan 5,5, Dragusin 6, Țicu 5,5 (46' Ispas 5); Albu 5, Dican 5 (66' Serban 5) ; Miculescu 5,5 (66' Pitu 5), Corbu 6, Popescu 6 (75' Munteanu 5,5); Stoica 5m (90' Ilie s.v.). All.: Bratu

