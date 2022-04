Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Ampadu, Busio; Okereke, Henry, Aramu. All. Zanetti

Squalificati: Haps, Kiyine

Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero, Vacca

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Boga; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Freuler, Maehle, Malinovskyi, Pezzella, Toloi

Venezia-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Venezia: mai nella sua storia nella competizione la Dea è arrivata a cinque successi di fila mantenendo sempre la porta inviolata contro una singola avversaria - quattro anche contro il Pisa tra il 1988 e il 1991.

Negli ultimi 75 anni di storia, Venezia e Atalanta si sono affrontate 13 volte in Serie A: nel parziale i lagunari hanno ottenuto solamente un successo (3N, 9P), datato 10 febbraio 1963 e firmato dalla rete di Can Bartu, unico marcatore turco nella storia del club nella competizione.

Venezia e Atalanta si affronteranno al Penzo in Serie A per la prima volta dal 24 marzo 2002, a 7335 giorni di distanza da questo match - in quell'occasione vittoria nerazzurra 1-0 grazie al gol di Fausto Rossini al minuto 85.

Il Venezia ha perso tutte le ultime sette gare di Serie A, solo una volta i lagurani hanno registrato otto sconfitte consecutive in una singola stagione nella competizione: tra settembre e ottobre 1949.

L'Atalanta conta nove sconfitte in questa Serie A: risale al 2017/18 l'ultima stagione in cui la Dea ne ha registrate di più in un interno campionato - 10 in quella stagione, chiusa con il 7º posto in classifica.

L'Atalanta arriva da tre sconfitte di fila in Serie A e non ne registra quattro consecutive dal gennaio 2016, sotto la guida di Edoardo Reja – inoltre la Dea non subisce più di un gol per quattro gare di fila nella competizione da marzo 2015, con Stefano Colantuono.

Dall'inizio di febbraio, l'Atalanta ha perso tre delle quattro trasferte disputate in Serie A (1V), tante sconfitte esterne quante nelle precedenti 56 giocate fuori casa dai bergamaschi.

L'Atalanta è la squadra più prolifica nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato (16 reti all'attivo) - i bergamaschi in questo parziale hanno realizzato tre gol in più di quelli messe a segno in tutti i secondi tempi dal Venezia finora (13).

Thomas Henry ha segnato gli ultimi due gol del Venezia in campionato: l'ultimo giocatore arancioneroverde ad aver realizzato tre reti consecutive della sua squadra in Serie A è stato Filippo Maniero tra settembre e ottobre 2001.

Luis Muriel ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue ultime sette sfide di Serie A contro formazioni neopromosse, collezionando un totale di 11 partecipazioni nel parziale (sei reti e cinque assist).

