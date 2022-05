Probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. All. Soncin

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Roma-Bologna 0-0, pagelle: male Afena-Gyan 01/05/2022 A 21:06

Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Dominguez, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Kingsley

Venezia-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia- Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Venezia, che ha battuto il Bologna nel match d’andata, solo una volta nella sua storia in Serie A è riuscita a sconfiggere gli emiliani due volte nello stesso massimo campionato (due successi nella stagione 1942/43).

Il Venezia ha perso tutte le ultime cinque gare di Serie A in casa contro il Bologna e in quattro di queste non ha segnato - l’ultimo successo interno veneto contro i rossoblù nel massimo torneo risale addirittura al 16 febbraio 1947 (2-0 firmato Pernigo e Ottino).

Il Venezia arriva da quattro sconfitte consecutive al Penzo in campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a cinque ko di fila in casa nel corso di una singola stagione: i veneti hanno raccolto appena tre punti nelle ultime 12 gare interne (3N, 9P).

Bologna è imbattuto da sei partite di campionato (2V, 4N) e non arriva a sette in Serie A da maggio 2012; gli emiliani non perdono una gara con una squadra che inizia la giornata all’ultimo posto della classifica da aprile 2016 (sconfitta 0-1 proprio contro una formazione veneta, il Verona).

Il Bologna ha raccolto 43 punti in questo campionato finora e può ancora matematicamente superare il suo record di punti in un singolo torneo di Serie A a 20 squadre nell’era dei tre punti a vittoria (51 nel 2011/12).

Il Bologna ha segnato appena 12 gol in questo girone di ritorno: solamente Genoa (sei) e Venezia (10 prima del recupero con la Salernitana) hanno fatto peggio in Serie A nel 2022.

Il Bologna ha una delle migliori difese del girone di ritorno in questo campionato: 17 gol subiti in 16 partite, solamente Milan, Inter e Juventus hanno fatto meglio degli emiliani in questa seconda parte di stagione.

L’attaccante del Venezia David Okereke - che ha deciso con il suo gol il match d’andata contro il Bologna - ha messo a segno un solo gol in Serie A da febbraio in avanti (11 presenze, media 0.09 a match), mentre ne aveva realizzati cinque tra fine agosto e gennaio (18 presenze, media 0.28 a match).

Tre dei quattro assist di Roberto Soriano in questa Serie A sono arrivati in trasferta, inclusi due negli ultimi tre gol segnati dal Bologna fuori casa: il capitano degli emiliani non ha ancora segnato in questo campionato e non chiude un torneo di Serie A senza reti dalla stagione 2012/13, la prima in cui ha giocato nel massimo torneo, con la maglia della Sampdoria.

Marko Arnautovic ha segnato 14 gol in questa annata con il Bologna, considerando tutte le competizioni (13 in Serie A, uno in Coppa Italia): con una rete stabilirebbe il suo nuovo primato personale in una singola stagione da professionista.

Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A

Serie A Roma, col Bologna è 0-0: Napoli e Juve in Champions 01/05/2022 A 18:41