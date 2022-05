Probabili formazioni

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Aramu, Cuisance; Henry. All. Soncin

Squalificati: Kiyine, Okereke, Vacca

Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romer

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Dove vedere Venezia-Cagliari in tv e streaming

La sfida Venezia-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Dopo aver perso 0-4 la prima partita contro il Cagliari in Serie A, nel 1966, il Venezia è rimasto imbattuto nelle successive sei sfide con i sardi (3V, 3N) subendo solamente tre gol nel parziale.

Il Venezia ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; tra le squadre attualmente nel massimo campionato ha una striscia aperta di almeno due successi interni consecutivi solamente contro la Fiorentina (quattro).

Il Venezia ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite di campionato, vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Roma; gli arancioneroverdi non fanno meglio dalla serie di imbattibilità di tre gare dello scorso novembre, ancora contro Roma, Bologna e, in quel caso, Genoa.

Il Venezia ha vinto 4-3 contro il Bologna l’ultima partita casalinga di Serie A e non ottiene due successi interni consecutivi da gennaio 2000 - tuttavia, per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato, la squadra arancioneroverde ha subito almeno due reti per cinque gare casalinghe di fila.

Il Cagliari ha perso otto delle ultime 10 partite di campionato (1V, 1N); da inizio marzo in avanti solo due squadre dei maggiori cinque campionati europei hanno registrato più sconfitte, la squadra avversaria di giornata, il Venezia, e il Watford (entrambe nove).

Per salvarsi il Cagliari deve necessariamente vincere e sperare in un mancato successo della Salernitana; contro i campani in questo campionato la squadra sarda ha ottenuto due punti, ma sarebbe sopra per una migliore differenza reti.

Il Venezia è sia la squadra che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (106) che quella che ha incassato più espulsioni (nove).

Il Cagliari ha perso 22 punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tra cui due nel match d’andata contro il Venezia per la rete di Busio nel recupero): da quando la squadra sarda è tornata in Serie A (16/17) non ne avevano mai persi così tanti (al massimo 21 nel 2019/20).

Thomas Henry, a quota nove reti, potrebbe diventare il terzo giocatore straniero del Venezia a chiudere un campionato di Serie A in doppia cifra di gol, dopo Álvaro Recoba (10 gol nel 1998/99) e Giovanni Alberti (10 reti nel 1939/40).

João Pedro ha segnato 13 gol in questo campionato, tre in trasferta: tra i giocatori con almeno sette gol solo Mattia Aramu (14%, 1/7) e Rafael Leão (18%, 2/11) hanno realizzato in percentuale meno gol in gare esterne rispetto ai totali a confronto con l’attaccante del Cagliari (23%).

