Come in tutti e tre i precedenti in Serie A, l'Empoli non riesce a battere il Venezia a domicilio, reagendo tempestivamente al 5-1 rimediato dal Sassuolo nell'ultimo turno ma fermandosi sull'1-1 sul campo dei liguri. I toscani dominano la sfida, calciando 11 volte in porta nel primo tempo (record stagionale) e trovando il vantaggio al 25' con Zurkowski. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e, complice l'ingresso in campo di Nani, trovano l'1-1 al 73' con Okereke, proprio su assist del portoghese.

In virtù di questo risultato i ragazzi di Andreazzoli allungano a 5 la striscia di match senza vittorie in Serie A, fallendo l'aggancio al Torino a quota 31.

Szyman Zurkowski (Venezia-Empoli) Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro (dal 72' Nani); Cuisance, Crnigoj, Tessmann (dal 38' Okereke); Aramu (dall'80' Busio), Henry, Kiyine (dal 38' Vacca)

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Fiamozzi; Zurkowski (dal 79' Asslani), Ricci, Bandinelli (dall'83' Stulac); Bajrami (dall'83' Cutrone); Henderson, Pinamonti

GOL - Zurkowski (E), Okereke (V)

ASSIST - Bandinelli (E), Nani (V)

NOTE: AMMONITI - Bajrami (E), Cuisance (V), Henderson (E), Okereke (V), Ismajli (E), Crnigoj (V)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

13' HENDERSON, MURATO! Imbucata sulla destra per Zurkowski, cross rasoterra a rimorchio e girata da centro area del trequartista murata da Ceccaroni.

19' LEZZERINI, INTERVENTO SUPER! Corner teso di Bajrami dalla destra, inserimento di Pinamonti sul primo palo e zuccata in torsione che non coglie però impreparato il portiere di casa.

25' GOOOL! 0-1 EMPOLI! ZURKOWSKI! Imbucata sulla destra per Baldinelli, cross morbido per il polacco lasciato solo da Kiyine e destro al volo che si insacca alle spalle di un incolpevole Lezzerini.

Venezia-Empoli Credit Foto Eurosport

48' OKEREKE, PALLA ALTA! Corner dalla sinistra di Aramu e deviazione sottoporta del subentrato che non riesce a trovare lo specchio di testa da due passi.

73' RETEEEE! OKEREKE! 1-1! Doppio triangolo super di Nani, che scambia prima con Aramu e poi imbuca per Okereke, bravo a piazzarla all'angolino da centro area freddando Vicario.

76' VICARIO, MOSTRUOSO! Imbucata in profondità per Okereke, destro ad incrociare dal limite e miracolo del portiere ospite che tiene in partita i suoi.

IL MIGLIORE

Szymon ZURKOWSKI- Prestazione totale, di eccellente intensità a centrocampo. Sempre pericoloso con i suoi inserimenti senza palla e con le sue sgroppate sull'out di destra. Premiato col gol dell'1-0 e anche sfortunato a non trovare una doppietta che avrebbe sicuramente meritato.

IL PEGGIORE

Sofian KIYINE – Nervoso ed inconcludente nel suo duello mentale continuo con Stojanovic. Ha colpe enormi sul gol dell'1-0, con una marcatura "horror" su Zurkowski. Zanetti si spazientisce e lo sostituisce dopo 38'.

