Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fiordilino, Haps, Modolo, Okereke

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adekanye, Immobile

Venezia-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Venezia e Lazio si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina.

Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata.

Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), la Lazio ha sempre ottenuto i tre punti, realizzando 16 reti (una media di 3.2 a partita).

Dopo i pareggi contro Juventus e Sampdoria (entrambi per 1-1), il Venezia potrebbe finire in parità tre gare consecutive di Serie A per la prima volta dal 1962 (quattro in quell'occasione).

La Lazio ha raccolto soltanto otto punti nelle nove trasferte giocate in questo campionato (2V, 2N, 5P), incassando ben 20 reti nel parziale: è il dato più alto per i biancocelesti dal 1983/1984 (21 in quel caso), allo stesso punto della stagione, in cui erano neopromossi.

La Lazio ha sia segnato che subito esattamente 14 gol in Serie A da inizio novembre ad oggi, cioè ha realizzato una media di due reti a incontro nel periodo, ma ne ha anche incassati altrettanti: ha ottenuto tre successi, tre sconfitte e un pareggio.

La Lazio ha segnato 75 gol in Serie A nel 2021, già superati i risultati ottenuti nei tre precedenti anni - solamente nel 2017 (85 reti) i biancocelesti hanno fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato.

Le ultime due reti in Serie A del difensore del Venezia Mattia Caldara sono state messe a segno contro squadre laziali: nel dicembre 2017 contro la Lazio e lo scorso novembre, contro la Roma.

Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista della Lazio che è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015.

In caso di gol, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile diventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente in Serie A.

