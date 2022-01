Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

Squalificati: Caldara, Tessmann

Indisponibili: Ebuehi, Fiordilino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud All. Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ballo-Tourè, Bennacer, Kessie, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu

Dove vedere Venezia-Milan in tv e streaming

La sfida Venezia-Milan verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Stastistiche Opta

Dopo il 2-0 della partita d’andata, il Milan potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro il Venezia per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di tre clean sheet di fila registrata all’inizio degli anni ’40 (incluso un 2-0 a tavolino).

Il 75% dei successi del Venezia in Serie A contro il Milan è arrivato in partite casalinghe (3/4) - le due squadre si affrontano allo stadio Penzo nella competizione per la prima volta dal febbraio 2002 (4-1 per i rossoneri).

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A contro squadre neopromosse (0-2 v Spezia nel febbraio 2021), parziale in cui i rossoneri hanno registrato 16 successi (5N) e 13 clean sheet.

Il Venezia non ha vinto alcuna delle ultime 11 sfide di Serie A contro squadre lombarde (2N, 9P): l'ultimo successo contro squadre di questa regione nella competizione risale al marzo 2000, proprio contro il Milan (1-0, grazie alla rete di Filippo Maniero).

Il Milan ha vinto la prima trasferta dell'anno solare in Serie A in tutte le ultime quattro occasioni: in generale, l'ultima sconfitta di questo tipo risale al 2014, quando venne sconfitto dal neopromosso Sassuolo con il punteggio di 3-4.

La prossima sarà la 400ª panchina in Serie A per Stefano Pioli, che diventerà così l'ottavo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere questo traguardo nella competizione.

Mattia Aramu ha preso parte a sette gol al Penzo in questa Serie A, grazie a cinque centri e due assist - almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore del Venezia finora in questa Serie A.

Nell'ultima partita interna, Francesco Forte ha trovato il suo primo gol in Serie A - l'attaccante classe '93 non trova la rete in due presenze consecutive di campionato al Penzo dal febbraio 2021, contro Cittadella e Cremonese in Serie B.

Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A - già uno in più rispetto a quanto fatto nello scorso campionato con il Chelsea - tuttavia, le cinque marcature dell'attaccante del Milan sono arrivate tutte in casa, mentre, in trasferta, in campionato, non va a bersaglio da dicembre 2020, contro il Wolverhampton.

Il Venezia potrebbe diventare l'80ª squadra differente contro cui Zlatan Ibrahimovic trova il gol nei maggiori cinque campionati europei: dall'inizio del 2000 ad oggi, lo svedese diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere questo traguardo, dopo Cristiano Ronaldo (che ci è riuscito il 30 dicembre grazie alla rete contro il Burnley).

Fantacalcio: i consigli per la 21a giornata di Serie A

