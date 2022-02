Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

Ad

Squalificati:

Coppa d'Africa "10 giorni di isolamento per Koulibaly e Anguissa", ma Bennacer... 2 ORE FA

Indisponibili: Vacca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati:

Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Lozano, Ounas

Venezia-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Venezia (4V, 3N); sei di queste sfide sono state però giocate tra il 1946 e il 1967 – l’ultimo successo dei veneti nella competizione contro i campani risale al 1942.

Dopo aver segnato 11 gol nelle prime nove sfide di Serie A contro il Napoli, il Venezia non ha trovato la rete negli ultimi quattro confronti – l’ultimo gol dei veneti contro i partenopei nel torneo è stato realizzato da Gino Raffin nel 1962 (1-1).

Il Napoli ha ottenuto un solo successo in 11 trasferte tra Serie A e B contro il Venezia (6N, 4P): 1-0 nel 1947 firmato da Ferruccio Santamaria.

Il Venezia non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime nove gare di campionato (3N, 6P) – in questo parziale i veneti hanno subito una media di 2.3 gol a partita, mentre nelle prime 13 partite di questa Serie A questa era di 1.5 (4V, 3N, 6P).

Dopo un filotto di nove gare di campionato in cui il Napoli avevano ottenuto solo due successi (3N, 4P), i partenopei hanno vinto tutte le ultime tre partite in Serie A – l’ultima volta che hanno fatto meglio nella competizione è stata a ottobre (otto successi nelle prime otto di questo campionato).

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in questo campionato nel corso del primo quarto d’ora di gioco del secondo tempo (12), mentre nessuna formazione ha realizzato meno reti del Venezia (due) nello stesso intervallo temporale.

Napoli (384) e Venezia (201) sono rispettivamente le squadre con più e meno conclusioni effettuate in questa Serie A.

Con un successo Paolo Zanetti può diventare il secondo tecnico in solitaria con più vittorie sulla panchina del Venezia in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: al momento è a quota quattro (6N, 12P), tanti quanti Luciano Spalletti, tecnico dei veneti in 17 incontri nel 1999/2000 – primo in questa classifica Walter Novellino con 11 vittorie.

Tra i giocatori con almeno 20 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’esterno del Venezia Nani è uno dei cinque che ha giocato in percentuale più match entrando dalla panchina: 18 delle sue 20 gare nella competizione sono arrivate da subentrato (il 90%) – gli altri sono Luca Garritano (95%), Fernando Menegazzo (92%), Emanuele Berrettoni (90%) e Lukasz Teodorczyk (90%).

Tra i giocatori che hanno segnato più di due reti in Serie A da novembre in avanti, solo Mario Pasalic (89) ha un rapporto tra minuti giocati e gol migliore di Dries Mertens (93): nel periodo l’attaccante del Napoli ha realizzato sette reti in 651 minuti.

Fantacalcio: i consigli per la 24a giornata di Serie A

Serie A Lozano, infortunio in Nazionale: rischia due mesi di stop 9 ORE FA