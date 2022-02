Alla vigilia della trasferta del suo Napoli a Venezia, Luciano Spalletti fa le pagelle al mercato di gennaio e incorona l'Inter: "È stata brava ad avere più quote delle altre, poi c'è chi sembra averne meno, ma più o meno sono in parti uguali. L'Inter ha portato a casa la possibilità di stare più comoda. Il nostro mercato? Non vedevo l'ora che finisse per abbracciare i miei, c'era più il dubbio di qualche partenza che di qualche arrivo...". Poi la precisazione: "In realtà non mi aspettavo niente, c'era un piano con la società per restare con chi c'è, rimanendo coerenti col pensiero dei nostri calciatori che li ritenevamo forti all'inizio come adesso".

Sul momento decisivo della stagione

"Ci sono dei momenti che capitano, come quello della tempesta perfetta, che sembrano più difficili, ma qualsiasi scenario per noi non deve cambiare niente. Il Napoli deve fare il Napoli, che è costruito per vincere ogni partita. Sarebbe fondamentale avere un numero di giocatori per avere tutte queste gare così ravvicinate, però ormai la normalità è questa e bisogna smetterla di sottolineare che si gioca molto perché non è più un'eccezione. In campo si deve scendere con la felicità di giocare sempre, provando a vincerle tutte".

Sulla gara di Venezia

"Non è una partita di passaggio, giochiamo contro un avversario che ha calciatori forti e un tecnico che sa fare il suo mestiere. Poi c'è la particolarità nell'arrivare in quel posto lì, può creare qualche disturbo dall'attenzione che bisogna avere ma i nostri lo sanno che la partita è vera. Se non siamo a braccetto con l'Inter è colpa di qualche partita che mentalmente poteva essere più abbordabile e quindi è lì che dobbiamo fare quel saltino caratteriale e di mentalità. Col Venezia è una gara difficilissima".

Su Tuanzebe escluso dalla lista Uefa

"Il momento in cui non vorresti mai fare l'allenatore è quando chiami un giocatore nell'ufficio per dirgli perché non fa il torneo. All'Inter lo dissi a 3-4 perché c'era la lista Uefa ridotta, lì fu un massacro, crei proprio un gruppo di escluso ma sono calcoli. In questo caso esce Manolas ed entra Ghoulam che era infortunato, sono valutazioni. Dispiace per Axel, ci stiamo conoscendo, ora deve curarsi la schiena ma è subito entrato nel gruppo, sa già parlare un po' l'italiano, in allenamento va fortissimo e ci aiuta anche con i contrasti, lo ringraziamo".

