Venezia-Roma, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma domenica 7 novembre alle 12.30 allo stadio Penzo di Venezia.

Probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Forte, Okereke. All. Zanetti

Squalificati:

Indisponibili: Vacca, Lezzerini, Fiordilino, Johnsen

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Squalificati:

Indisponibili: Spinazzola, Smalling

Dove vedere Venezia-Roma in tv e streaming

La sfida Venezia-Roma verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Venezia non batte la Roma in Serie A dal febbraio 1999 (3-1 con Novellino in panchina): quella è l’unica vittoria dei veneti negli ultimi 12 confronti con i giallorossi nella competizione (3N, 8P).

L’ultima sfida al Penzo tra Venezia e Roma in Serie A è datata aprile 2002: un 2-2 in rimonta per i capitolini, grazie alla doppietta di Vincenzo Montella nel finale (due rigori tra l’87’ e il recupero) che rispose ai due gol lagunari di Maniero e De Franceschi.

Dopo aver perso in quattro delle prime cinque giornate di questo campionato (1V), il Venezia ha perso solo due volte nelle ultime sei giornate (1V, 3N).

Quattro sconfitte nelle prime 11 giornate di questa Serie A per la Roma: era dal 2012/13 che i giallorossi non perdevano così tante partite a questo punto del torneo; in quel caso però avevano due punti in meno di ora (17 vs 19).

La Roma, che ha vinto nell’ultima trasferta di campionato in casa del Cagliari, cerca due successi esterni consecutivi in campionato che le mancano addirittura da agosto 2020 (quattro in quel caso).

La Roma è la squadra che ha effettuato più tiri nella Serie A in corso (195), mentre il Venezia è quella che ne ha tentati di meno (95); i veneti sono ultimi anche come valore di Expected Goals (10.0), mentre i giallorossi hanno un valore di xG di 19.5, in linea con i 19 gol segnati.

Il Venezia ha subito il 76% dei propri gol in questo campionato nei secondi tempi (13 su 17): solo Fiorentina (77%) e Verona (80%) vantano percentuali più alte di gol incassati nelle riprese.

Il primo gol segnato in un match casalingo da Mattia Caldara in Serie A è stato proprio contro la Roma, a Bergamo nel novembre 2016 con la maglia dell’Atalanta; il difensore del Venezia non segna nel massimo campionato dal dicembre 2017, proprio in casa e contro un squadra della Capitale (la Lazio).

Henrikh Mkhitaryan ha messo a referto appena due gol e due assist in questa Serie A, mentre nello scorso campionato a questo punto del torneo aveva già segnato sei gol e fornito cinque assist.

Tra gli attaccanti centrali (o prime punte) con almeno 900 minuti giocati nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, Tammy Abraham è quello con la peggior media minuti/gol, uno ogni 464 minuti in campo di media.

