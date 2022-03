Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cuisance, Johnsen, Lezzerini, Romero, Vacca

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

Indisponibili: Colley, Damsgaard, Gabbiadini

Dove vedere Venezia-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Venezia-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Venezia ha vinto soltanto due delle 11 sfide di Serie A contro la Sampdoria, entrambe nel 1962 (2-0 sia a marzo che a dicembre); dopo il pareggio per 1-1 dello scorso dicembre, queste due squadre potrebbero impattare entrambe le partite stagionali di un singolo massimo campionato per la prima volta nella competizione.

Venezia e Sampdoria non si affrontano in casa dei lagunari in Serie A dal 29 novembre 1998, gara terminata con un pareggio a reti bianche; l'ultima sconfitta interna dei veneti contro i blucerchiati nella competizione risale al 16 ottobre 1949, in una delle due occasioni in cui hanno incassato almeno sette reti in un match casalingo (3-7).

La Sampdoria non perde da sette partite consecutive (4V, 3N) di Serie A contro squadre neopromosse: si tratta per i blucerchiati della striscia più lunga senza sconfitte contro avversarie provenienti dal torneo cadetto nella competizione dal settembre 2015 (11 in quel caso).

Tre sconfitte di fila per il Venezia, che non arriva a quattro in Serie A da marzo 2002 (in quel caso, due sotto la guida di Giuseppe Iachini e due di Alfredo Magni).

Il Venezia subisce gol da 11 partite interne consecutive; nella sua storia in Serie A, soltanto una volta la squadra veneta ha registrato una striscia più lunga senza clean sheets in casa: 12 tra marzo 1950 e novembre 1961.

La Sampdoria è la squadra di questo campionato che attende da più turni il pareggio (10: 2V, 8P); dall'inizio del 2022, Sampdoria (otto) e Venezia (sei) sono le due formazioni che hanno perso più gare nel massimo campionato.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, realizzando soltanto una rete nel parziale (nell'1-2 contro l'Udinese il 5 marzo); i blucerchiati non registrano una striscia più lunga di sconfitte nella competizione dal 2009/10: sei con Luigi Delneri in panchina.

Il Venezia è (al pari dello Spezia) una delle due squadre che ha concesso più rigori agli avversari in questo campionato (10, di cui nove trasformati includendo quello di Immobile nell’ultimo turno); la Sampdoria di rigori ne ha concessi soltanto due (il Napoli con uno è l’unica squadra che ne conta meno finora).

I due nuovi acquisti offensivi del Venezia nella sessione invernale di mercato, Nani (191 minuti giocati) e Jean-Pierre Nsame (128’) non sono riusciti ancora a effettuare alcun tiro nello specchio della porta avversaria in questa Serie A, sommando i loro 319 minuti totali.

Antonio Candreva ha preso parte a 15 reti (sette gol, otto assist) in questo campionato e non fa meglio dal 2016/17, quando vestiva la maglia dell'Inter (sei centri e 10 assist); il centrocampista dei blucerchiati guida la Serie A per numero di occasioni create (70) per i compagni di squadra.

