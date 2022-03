Probabili formazioni

VENEZIA (3-4-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps; Aramu, Okereke, Nani. All. Zanetti

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Verona-Venezia 3-1, pagelle: Caldara, che giornataccia 27/02/2022 A 16:27

Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Henrique, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: Lopez

Indisponibili: Djuricic, Harroui, Obiang, Rogerio, Toljan

Venezia-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’unico precedente, considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, tra Venezia e Sassuolo è quello della gara di andata, terminato 3-1 per i neroverdi.

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa l’unica disputata finora in questo campionato contro l’Empoli (5-1): per i neroverdi ben 14 gol segnati in questo parziale.

Il Venezia ha vinto soltanto una delle ultime 13 partite disputate in Serie A (a febbraio con il Torino), dalla 14ª giornata di questo campionato in poi, la squadra veneta è quella che ha raccolto meno punti in A: solo sette in 13 partite (1V, 4N, 8P).

Il Venezia non ha mai trovato il successo nelle ultime otto gare al Penzo in Serie A (3N, 5P), i veneti solo una volta sono rimasti senza successi in almeno nove partite casalinghe di massimo campionato consecutive: nel 1966 (11 in quel caso).

Due vittorie consecutive per il Sassuolo, che però in questo campionato non è ancora riuscito ad arrivare a tre successi di fila in Serie A. Gli emiliani, che nell’ultima trasferta hanno battuto 2-0 l’Inter a Milano, non riescono ad ottenere due clean sheet di fila fuori casa nella massima Serie da dicembre 2020 (tre in quel caso).

In generale solo Salernitana e Cagliari (uno ciascuno) hanno ottenuto meno clean sheet di Venezia e Sassuolo (tre entrambi) in questo campionato; l’ultima partita chiusa senza subire gol del Venezia è datata 21 novembre contro il Bologna.

Il Sassuolo è l’unica squadra che vanta almeno quattro giocatori nati a partire dal 1999 con almeno tre gol segnati in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: Scamacca, Raspadori, Frattesi e Traoré.

Hamed Traoré è uno dei soli due centrocampisti nati a partire dal 2000 a vantare già più di 20 partecipazioni al gol (14 reti e sette assist per lui) in Serie A, l’altro è Dejan Kulusevski.

Domenico Berardi ha stabilito il suo nuovo record di assist (11) in una singola stagione di Serie A e in generale nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 soltanto Thomas Müller del Bayern Monaco (16) ha fornito più passaggi vincenti di lui.

Dopo aver partecipato a sei reti (quattro gol e due assist) nelle sue prime nove presenze in questo campionato, Mattia Aramu è stato coinvolto in solo tre reti (un gol e due assist) nelle ultime 13 gare giocate di Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 28a giornata di Serie A

Serie A Tripletta di Simeone, derby al Verona: 3-1 al Venezia 27/02/2022 A 13:50