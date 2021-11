Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta, Hongla, Kalinic, Tameze

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Farias, Godin, Ladinetti, Rog, Walukiewicz

Verona-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A disputate contro il Cagliari (3V, 2N): l’ultimo successo sardo risale al novembre 2017 (2-1 con Ceppitelli e Faragò che hanno risposto alla rete di Zuculini).

Il Cagliari ha vinto solo una volta nella sua storia in trasferta contro il Verona in Serie A (0-2 nel gennaio 1972 con gol di Riva e con un’autorete): nelle altre 15 sfide ben nove vittorie venete e sei pareggi.

Il Verona (5/5) è, con Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, una delle tre squadre ad aver vinto tutte le gare disputate in casa da inizio settembre nei cinque grandi campionati europei.

Il Cagliari è la formazione che ha ottenuto meno punti fuori casa nel campionato in corso, appena due (2N, 4P): i sardi hanno subito almeno due reti in ciascuna delle prime sei gare esterne di questo torneo e l’ultima squadra che ha incassato più di un gol in tutte le prime sette trasferte stagionali di Serie A è stata il Catania nel 2013/14.

Il Verona va in gol da 11 partite consecutive di Serie A: dovesse segnare in questo match, eguagliarebbe la sua seconda miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della Serie A (12 nella stagione 2019/20, sotto Ivan Juric).

Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 15 gare di Serie A: non regista una striscia più lunga senza un singolo clean sheet nella competizione dalla stagione 2016/17 (24 nella gestione Massimo Rastelli).

Igor Tudor ha vinto tutte le prime cinque gare casalinghe di Serie A come allenatore del Verona e può diventare il secondo tecnico straniero a ottenere sei successi nelle prime sei partite in casa con una singola squadra nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Leonardo (che fece 12/12, con l’Inter nel 2011).

Giovanni Simeone ha giocato 71 partite di Serie A con la maglia del Cagliari registrando una media di 0.3 reti a partita nella competizione (18 marcature) - dal suo arrivo a Verona, l'argentino ha segnato nove reti in 12 incontri di campionato, 0.8 di media a match.

Dopo la rete contro la Salernitana nell'ultimo turno di campionato, Leonardo Pavoletti potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (quattro in quel caso) - la sua unica marcatura nella competizione contro il Verona risale all'agosto 2015, quando giocava al Genoa.

Il primo dei tre gol segnati da Razvan Marin in Serie A (nonché l’unico messo a segno in trasferta) è arrivato al Bentegodi contro il Verona nel dicembre 2020.

