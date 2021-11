Giovanni Simeone si è concluso con 7 gol in 5 partite e una doppietta da sogno nel successo contro la Juventus, novembre è iniziato con Pibe de Oro”. Il Cholito è l’attaccante del momento in Serie A, quello col piede più caldo e più in forma: non a caso la Lega Serie A lo ha premiato come MVP del mese appena andato in archivio... Il mese d’ottobre disi è concluso con 7 gol in 5 partite e una doppietta da sogno nel successo contro la Juventus, novembre è iniziato con una rete di rapina al “Maradona” sul campo della capolista Napoli , che gli ha permesso di diventare il primo giocatore argentino a gonfiare la rete nello stadio intitolato al “”. Il Cholito è l’attaccante del momento in Serie A, quello col piede più caldo e più in forma: non a caso la Lega Serie A lo ha premiato come MVP del mese appena andato in archivio...

Ad

A 26 anni e dopo alcune annate vissute più da meteora che da protagonista, questo centravanti sembra pronto a mostrare di essere molto più che solo un figlio d’arte con un cognome importante ma un attaccante maturo e pronto anche a riprendere un cammino che - dopo i 14 sigilli con la maglia della Fiorentina, nella stagione 2017-2018 (annata in cui racimolò anche alcune presenze nella Nazionale A) – si era un po’ arenato.

Serie A Napoli-Verona, pagelle: Simeone e Di Lorenzo incontenibili 07/11/2021 A 20:31

I numeri di Simeone col Verona in queste prime 12 giornate (fonte FBREF.com)

Presenze 11 (10 da titolare) Gol 9 Assist 2 Tiri tentati 16 Tiri in porta 12 % gol/tiri in porta 75% % gol/tiri totali 56% % dribbling effettuati 7/10 (70%) % passaggi completati 73,5% Expected Gol 2,8

Voluto da Di Francesco, esploso con Tudor

Il Verona è la squadra giusta per me, perché posso esprimermi per quello che sono. La mia voglia di allenarmi tutti i giorni, di correre, aiutare la squadra, cercando sempre di fare gol ma soprattutto di aiutare la squadra. E questa è l’idea che alimenta anche tutti i miei compagni. [Giovanni Simeone, Lega Serie A, ottobre 2021]

Un poker contro la Lazio al Bentegodi , una doppietta contro la Juventus, una rete e un assist contro Genoa e Spezia, oltre al già citato sigillo di domenica contro la banda di Spalletti: Simeone - dall’avvento di Igor Tudor sulla panchina dell’Hellas - ha segnato in tutti i modi e maniera, mostrando un arsenale veramente da attaccante di alto cabotaggio.

Tre gol di testa, tre gol di destro in area piccola, due gol col destro da fuori area (uno con un meraviglioso tiro a giro insaccatosi sotto l’incrocio della porta di Szczesny), un gol col mancino in spaccata “di rapina” ad anticipare l’uscita del portiere e “tagliar fuori” Rrhamani: il Cholito nelle ultime sette giornate ha segnato in tutti i modi, sfruttando al meglio il suo repertorio e soprattutto dimostrandosi il terminale d’attacco ideale per una squadra che gioca un calcio fatto di aggressione, pressing alto e duelli uno contro uno quasi a tutto campo come l’Hellas.

Giovanni Simeone esulta dopo la doppietta contro la Juventus Credit Foto Getty Images

Abilissimo a muoversi su tutto il fronte dell’attacco ma soprattutto a dialogare con i compagni, oltre che per le sue doti d’uomo d’area ha impressionato per la sua capacità di essere concreto (i 9 gol in gialloblù sono maturati con appena 12 tiri in porta!) e per l’abilità di dialogare con gli elementi più talentuosi dell’attacco scaligero, su tutti Gianluca Caprari che gli ha servito due deliziosi assist in profondità nella sfida contro la Lazio di Sarri e con cui anche nelle successive partite ha creato spesso scompiglio alle retroguardie avversarie. Non è un caso che l’Hellas di Tudor sia la squadra che ha segnato di più in Serie A in queste 9 giornate (23 reti totali, 2,56 a partita) e che si sia trovato parecchio a proprio agio sia con squadre di pari fascia che con corazzate come Roma, Lazio, Milan, Juventus e Napoli.

Un gol ogni 72’ di media, e il Verona pregusta già l'affare

Già battuto il numero di reti messe a segno nella passata stagione in maglia Cagliari (6 reti in 33 presenze), Simeone ha una media gol/minuti giocati di 1 rete ogni 72’ di utilizzo, fra coloro che hanno raccolto almeno 600’ e 10 presenze in Serie A, nessuno può vantare questi numeri e anche a livello di top 5 campionati solo sua maestà Lewandowski fa meglio del “Cholito”.

Media gol/minuti giocati nei top 5 campionati europei attaccanti con almeno 10 presenze e 600'

Giocatore Gol (presenze) Media gol x minuto 1. Lewandowski (Bayern) 13 (11) 1 gol ogni 70' 2.SIMEONE (Verona) 9 (11) 1 gol ogni 72' 3. Schick (Bayer Leverkusen) 8 (9) 1 gol ogni 88' 4. Diallo (Strasburgo) 7 (13) 1 gol ogni 90' 5. Immobile (Lazio) 10 (11) 1 gol ogni 96' 6. Benzema (Real Madrid) 10 (11) 1 gol ogni 97' 7. Salah (Liverpool) 10 (11) 1 gol ogni 99'

Un rendimento da record (mai nella storia del Verona nessuno aveva segnato 9 reti dopo 12 turni di campionato) e di assoluta eccellenza e la dirigenza dell’Hellas si frega già le mani, visto che l’accordo con il Cagliari sulla base del prestito oneroso (1,5 milioni di €) con riscatto fissato a 12 milioni di euro a giugno 2022, con questo rendimento può regalare al patron Setti una ricca plusvalenza. Radio mercato parla già di Olympique Marsiglia e l’Atletico Madrid del papà Cholo, come possibili squadre interessate a prenderlo la prossima estate ma si tratta di discorsi prematuri. Prima Simeone deve provare a battere il record di reti in Serie A (14 reti nella stagione 2017-18 alle dipendenze di Stefano Pioli), guidare il Verona di Tudor alla permanenza in categoria e, perché no, provare a riguadagnarsi un posto nella Nazionale albiceleste di Scaloni. Tre obiettivi che continuando a lavorare con passione e determinazione, non è assolutamente impossibile, realizzi già nel corso dei prossimi mesi. Di certo c’è che Giovanni Simeone, a 26 anni sta dimostrando di essere molto più che solo il figlio di Diego Pablo.

Simeone sulla stretta di mano con Klopp: “Non mi piace la falsità”

Serie A Le pagelle di Verona-Juve 2-1: Simeone show, male i bianconeri 30/10/2021 A 18:07