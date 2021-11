Verona-Empoli, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona, lunedí 22 novembre alle ore 18.30.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Indisponibili: Ilic, Frabotta, Lazovic

Squalificati: Bessa, Kalinic

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Indisponibili:

Squalificati:

Dove vedere Verona-Empoli in tv e streaming

La sfida Verona-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

In sei delle otto sfide di Serie A tra Verona e Empoli, il risultato finale è stato 1-0: quattro volte a favore dell’Empoli e due del Verona (nelle altre due, un pareggio e una vittoria veneta per 2-1).

Dopo aver vinto i primi tre confronti casalinghi di Serie A contro l’Empoli, il Verona ha perso l’ultimo in ordine di tempo contro i toscani al Bentegodi: 0-1 nel dicembre 2015 firmato Andrea Costa.

Ritmo da qualificazione alle prossime coppe europee per il Verona dall’arrivo di Igor Tudor: i veneti hanno raccolto 16 punti in nove giornate, meno solo di Milan, Napoli, Atalanta, Inter e Juventus in questo parziale; inoltre l’Hellas ha segnato 22 reti in questo periodo, almeno due più di chiunque altro.

L'Empoli è la squadra che ha ottenuto più punti in percentuale in trasferta in questa Serie A: 75% (12 dei 16 finora raccolti dai toscani sono arrivati fuori casa) - il Verona ne ha registrati il 75% in casa, meno solamente di Cagliari (83%) e Lazio (76%).

L’Empoli non gioca un match di lunedì in Serie A da aprile 2019 (0-0 a Bergamo contro l’Atalanta), il Verona ha perso l’unica partita giocata in questo giorno della settimana in questo campionato (0-1 a Bologna).

Con una vittoria l’Empoli eguagliarebbe la sua miglior partenza nelle prime 13 giornate di un campionato di Serie A: i 19 punti conquistati nel 2006/07 sotto la guida di Luigi Cagni, quando alla fine chiuse al settimo posto finale.

Sfida tra la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (Empoli, 190) e quella che finora ne conta meno (Verona, 98). Nonostante questo, solo lo Spezia (nove) ha effettuato meno tiri con colpo di testa di Empoli (15) e Verona (16) in questa Serie A.

Giovanni Simeone ha segnato nove gol in questo campionato: con una rete potrebbe diventare solo il terzo giocatore del Verona ad andare in doppia cifra di gol alla prima stagione con l’Hellas in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dopo Luca Toni nel 2013/14 e Filippo Maniero nel 1996/97).

Giovanni Simeone, al momento a quota nove gol, potrebbe diventare solo il secondo straniero nella storia della Serie A dopo Hernan Crespo (Parma, Lazio, Inter e Milan) capace di andare in doppia cifra con quattro squadre diverse in almeno quattro diversi massimi campionati italiani (ci è già riuscito con Genoa, Fiorentina e Cagliari).

Il giocatore dell’Empoli Federico Di Francesco ha già segnato tre gol in questo campionato ed è a un solo centro di distanza dal suo miglior rendimento realizzativo in carriera in un singolo intero torneo di Serie A (quattro reti con il Bologna nel 2016/17).

