Verona-Lazio, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Bentegodi di Verona domenica 24 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: Acerbi, Luiz Felipe

Indisponibili: Adekanye

Verona-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Lazio verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Dopo aver vinto quattro delle prime sei partite degli anni 2000 contro la Lazio in Serie A, il Verona ha ottenuto un solo successo nelle ultime 11 contro i biancocelesti nel massimo campionato, con tre pareggi e sette sconfitte nel parziale.

Il Verona ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio: nel massimo campionato i gialloblù hanno sofferto più sconfitte interne consecutive solamente contro Fiorentina e Torino (cinque contro entrambe).

Il Verona ha segnato almeno due gol per cinque partite di Serie A consecutive (non ci riusciva dal maggio 2014): la squadra veneta non arriva a sei da novembre 2013 (striscia di sette in quel caso).

Dopo una serie di 10 gare interne senza successi in Serie A (4N, 6P), il Verona ha vinto le due partite casalinghe più recenti e non arriva a tre proprio dalle tre precedenti alla striscia negativa, con Ivan Juric in panchina.

La Lazio non ha ancora ottenuto un clean sheet in questo campionato: è dal 1954/55 che non inizia un campionato di Serie A senza mai tenere la porta inviolata nelle prime nove partite giocate.

La Lazio ha mancato l’appuntamento con il gol in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, stesso numero di gare senza reti registrato nelle precedenti 39 gare esterne di Serie A.

Verona e Lazio (nove entrambe) sono due delle tre squadre a vantare più reti nei primi tempi di questo campionato (l’altra a quota nove è l’Inter).

Da quando è arrivato Igor Tudor sulla panchina del Verona (14 settembre), solo Musa Barrow (sei) ha partecipato a più gol in Serie A di Gianluca Caprari (cinque, grazie a tre reti e due assist).

Felipe Anderson, che ha partecipato attivamente a tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A (due reti e un assist) e che è andato a segno nell’ultimo match giocato in A contro il Verona nel febbraio 2016, è il giocatore che ha completato più dribbling nel campionato in corso (24).

Da quando gioca con la Lazio, Ciro Immobile ha realizzato sette gol in sei sfide contro il Verona in Serie A: queste reti sono arrivate tutte con marcature multiple (due doppiette e una tripletta) - in biancoceleste ha segnato più di un gol in più partite solamente contro la Sampdoria (quattro).

