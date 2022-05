Verona-Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ) chiude il programma domenicale della 36esima giornata di Serie A e quella del Bentegodi è una partita di fuoco, fondamentale per le ambizioni scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli . Dopo il successo per 4-2 dell'Inter sull'Empoli nell'anticipo, infatti, il Diavolo deve rispondere per riconquistare la vetta solitaria della classifica. Di fronte avrà l'Hellas di Igor Tudor , splendida realtà di questo campionato che avrà voglia di riscattare la rocambolesca sconfitta per 3-2 rimediata a San Siro nel match d'andata (all'intervallo i veneti erano in vantaggio 2-0). Verona evoca ricordi poco piacevoli al Milan che in questo stadio, nel 1973 e nel 1990, perse di fatto due scudetti . Calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.