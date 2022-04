Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Coppola, Dawidowicz, Pandur

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

Indisponibili: Conti, Gabbiadini, Giovinco

Dove vedere Verona-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Verona-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Verona: nel XXI secolo, solo contro l'Udinese i blucerchiati hanno ottenuto cinque successi di fila in Serie A, tra il 2019 e il 2021.

Il Verona ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite di Serie A contro la Sampdoria: 2-0 il 5 ottobre 2019 con gol di Kumbulla e autorete di Murru - completano il parziale nove successi liguri e due pareggi.

Dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime 20 trasferte di Serie A contro il Verona, la Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque sfide fuori casa (1N, 1P): successi arrivati con tre allenatori differenti (Mihajlovic, Montella e Ranieri).

Dopo l'1-0 contro il Genoa alla 31ª giornata, il Verona potrebbe tenere la porta inviolata per due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2020 (quattro in quell'occasione, sotto Ivan Juric).

La Sampdoria ha perso 20 partite in questo campionato, già equagliato il suo peggior risultato in una singola stagione di Serie A (20 nel 2019/20) - mai infatti la squadra bluerchiata ne ha registrate di più in un'intera stagione nella massima serie.

La Sampdoria è la squadra che attende da più turni il pareggio in Serie A: i blucerchiati non registrano una "X" da 14 incontri, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione.

Questa partita vede affrontarsi due formazioni che tendono alla spinta offensiva nei primi minuti di gioco: il Verona è infatti la squadra più prolifica nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (12 reti, al pari del Milan), mentre la Sampdoria è quella che ha realizzato in percentuale più reti nello stesso parziale di partita (23% - 9 sulle 40 complessive).

Gianluca Caprari ha servito sette assist in questo campionato: solo due giocatori del Verona hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 ad oggi (9 Hallfredsson nel 2014/15 e 8 Rômulo nel 2013/14) - il classe '93 ha giocato 73 partite di campionato con la Sampdoria, e contro i blucerchiati ha anche realizzato il suo primo gol in Serie A (con il Pescara il 16 settembre 2012).

Il Verona è la squadra contro cui Francesco Caputo ha giocato più minuti in Serie A senza mai trovare la via del gol (362) - tuttavia i gialloblu sono la formazione contro cui l'attaccante della Sampdoria ha fornito più assist nel massimo campionato italiano (tre).

Antonio Candreva ha preso parte a otto reti contro il Verona in Serie A (quattro gol e quattro assist), mettendo in particolare lo zampino in tre marcature nelle tre sfide più recenti (due reti e un passaggio vincente).

