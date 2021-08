Verona-Sassuolo, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Bentegodi di Verona sabato 21 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lasagna, Montipò

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo. All. Dionisi

Squalificati: Kyriakopoulos

Indisponibili: Obiang

Verona-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Sassuolo verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide al Sassuolo in Serie A (1N, 4P), dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sette sfide contro gli emiliani nella competizione (4V, 1N, 2P).

Il Sassuolo viene da tre successi esterni di fila contro il Verona in campionato, senza subire gol, e non ha mai vinto quattro trasferte di fila contro una singola avversaria in Serie A.

Il Verona ha vinto nel primo match dello scorso campionato (vittoria 3-0 a tavolino contro la Roma) e potrebbe ottenere due successi di fila al debutto stagionale di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il biennio 1983-1984.

Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime due sfide all’esordio stagionale di Serie A; i neroverdi non hanno mai avuto tre esordi stagionali di fila senza vittoria nel massimo campionato.

Il Verona ha pareggiato le ultime tre gare al Bentegodi in campionato; è dal 1983 che non termina in pareggio quattro match casalinghi di fila in Serie A.

Il Verona non ha vinto alcuna delle ultime nove partite di campionato (4N, 5P), l’ultima volta che ha infilato una striscia di almeno 10 match di fila senza successi in Serie A risale al gennaio 2016 (24 in quel caso).

Eusebio Di Francesco ha vinto solo uno dei cinque esordi su una panchina in Serie A, con la Roma nel 2017 (1N, 3P) - il nuovo tecnico del Verona è l’allenatore con più gare alla guida del Sassuolo in Serie A (147).

Nelle ultime due stagioni di Serie A, Marco Davide Faraoni del Verona ha preso parte a 19 gol (nove reti e 10 assist), solo due difensori sono stati coinvolti in più gol nel periodo nel massimo campionato italiano: Robin Gosens (34) e Theo Hernández (21).

In otto gare d’esordio stagionale in Serie A, Domenico Berardi del Sassuolo ha perso parte a sette gol (cinque centri e due assist), segnando quattro reti nelle tre più recenti.

Il Verona è la vittima preferita di Jeremie Boga del Sassuolo in Serie A (tre reti), inclusa la sua unica doppietta nel torneo (nel 3-3 del giugno 2020).

