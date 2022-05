Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: Faraoni

Indisponibili: Berardi, Coppola, Pandur

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Ricci, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

Squalificati: Singo

Indisponibili: Buongiorno, Edera, Fares, Sanabria, Singo, Warming, Zaza

Dove vedere Verona-Torino in tv e streaming

La sfida Verona-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Verona e Torino hanno pareggiato sette degli ultimi nove confronti in Serie A (un successo per parte a completare) - a partire dal 2015/16 questa è infatti la sfida che ha contato più pareggi in percentuale nel torneo (78% - min. 3 gare).

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la terza volta nella storia, dopo il 2001/02 e il 1969/70.

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe contro il Torino in campionato (1V, 3N), dopo che i granata avevano vinto tutte le precedenti cinque trasferte contro gli scaligeri in Serie A.

Il Verona ha guadagnato 52 punti in questo campionato: il suo record in Serie A in una singola stagione nell’era dei tre punti a vittoria è di 54, ottenuti nel 2013/14 con Andrea Mandorlini alla guida.

Il Verona ha realizzato 62 gol nel campionato in corso (come nel 2013/14 ma dopo 38 gare): gli scaligeri non hanno mai segnato di più in una singola stagione nella loro storia in Serie A.

Il Torino è imbattuto da quattro trasferte di campionato (2V, 2N): i granata non registrano almeno cinque gare di fila fuori casa senza sconfitta in Serie A da maggio 2019 (sette in quel caso).

Da un lato il Verona è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (19), dall’altro il Torino è la formazione che ha incassato più reti in percentuale nell’ultimo quarto d’ora (42%: 16/38).

Giovanni Simeone ha segnato sei reti contro il Torino in campionato, solo contro la Lazio (sette) ha fatto meglio in Serie A. Il Cholito ha realizzato 12 gol al Bentegodi nel campionato in corso, nessun giocatore conta più marcature in un singolo stadio in questa Serie A.

Antonin Barak ha realizzato 11 gol in questo campionato, un solo calciatore della Repubblica Ceca ha segnato di più in una singola stagione di Serie A: Tomas Skuhravy (15 nel 1990/91 e 12 reti nel 1994/95, sempre con il Genoa).

La prossima sarà la 250ª presenza di Andrea Belotti con la maglia del Torino in tutte le competizioni (113 gol fin qui). Cinque delle ultime sei reti del classe ’93 con i granata sono arrivate in trasferta, incluse tutte le ultime quattro.

