Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Barak; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprari, Dawidowicz, Fararoni, Frabotta, Pandur

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Becao; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All. Cioffi

Squalificati: Arslan

Indisponibili: nessuno

Verona-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Udinese ha perso soltanto una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in sette di queste; dal 2015 in avanti, contro nessuna squadra i bianconeri hanno registrato più clean sheet nella competizione che contro il Verona (sette).

Il Verona ha perso soltanto due delle 17 partite interne disputate contro l'Udinese in Serie A, nel 2015 e nel 2018 - completano il quadro otto successi dei veneti e sette pareggi.

Il Verona ha perso (0-2) l'ultima partita di campionato, contro la Juventus; risale all'ottobre 2020, l'ultima occasione in cui i veneti sono rimasti a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A.

Dopo aver vinto le prime cinque partite casalinghe sotto la guida di Igor Tudor, il Verona ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime cinque di campionato, proprio nella più recente contro il Bologna, alternando un pareggio a una sconfitta prima di questa vittoria.

L'Udinese non subisce gol da due partite di Serie A; i friulani non arrivano a tre match consecutivi nella competizione tenendo la porta inviolata da febbraio 2021: in quell'occasione il terzo clean sheet arrivò proprio contro il Verona.

L’Udinese non ha segnato alcun gol nelle ultime due trasferte di campionato, dopo aver realizzato 10 reti nelle precedenti quattro; i bianconeri non rimangono tre gare esterne senza andare a bersaglio in Serie A da ottobre 2019.

Da una parte, soltanto Genoa e Milan (12) hanno segnato più reti dell'Udinese (11) negli ultimi 15 minuti di partita in questa Serie A (inclusi tutti gli ultimi tre); dall'altra, il Verona è la squadra che ha incassato più gol (15) in questo intervallo di gioco nel campionato in corso.

Il Verona ha perso 20 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: più di qualsiasi altra squadra; dal 2013/14 in avanti, i gialloblù hanno fatto peggio (25) in Serie A soltanto nel torneo 2019/20.

Tra le nove squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, l'Udinese è quella contro cui Giovanni Simeone ha partecipato a meno reti nella competizione: per lui, soltanto un gol in 11 sfide contro i bianconeri, con la maglia della Fiorentina, nell'aprile 2018.

Nahuel Molina ha segnato quattro gol in questo campionato: già il doppio rispetto allo scorso; in particolare, il giocatore dell’Udinese ha realizzato la rete dell’1-0, nell’ultima partita di campionato contro il Torino, e non va a segno per due gare di fila dallo scorso maggio, quando punì Benevento e Juventus.

