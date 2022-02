Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: Casale, Günter

Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Pandur, Veloso

VENEZIA (4-3-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ebuehi, Kiyine, Lezzerini

Verona-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Venezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona è imbattuto nei cinque precedenti (4V, 1N) di Serie A contro il Venezia: soltanto contro il Catania, i gialloblù hanno disputato più match (sei) nel torneo senza mai perdere.

Il Verona ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Venezia in Serie A con il punteggio di 1-0: nel dicembre 1999 (gol di Adailton) e nel gennaio 2002 (rete di Massimo Oddo).

La formazione ospitante è rimasta imbattuta in cinque degli ultimi sei derby veneti (3V, 2N) in Serie A; tuttavia, l’unica sconfitta è arrivata proprio nel match d’andata tra Venezia e Verona, al Penzo - match vinto 4-3 in rimonta dai gialloblù, dopo essere andati in svantaggio di tre reti.

Soltanto Napoli (15) e Milan (14) hanno guadagnato più punti del Verona (13: 4V, 1N, 2P) nel 2022 in Serie A; sul fronte opposto, solo Bologna ed Empoli (entrambe 4) hanno ottenuto meno punti del Venezia (5: 1V, 2N, 3P) nel nuovo anno solare in campionato.

Il Venezia ha vinto tre match fuori casa in questo campionato (3N, 6P): nella sua storia in Serie A, soltanto nel 1942/43 ha ottenuto più successi (quattro) in trasferta in una singola stagione.

Il Verona è sia la squadra che ha segnato più gol (15 in 7 match) nel 2022 in Serie A, sia quella che ha giocato più palloni (223) in area avversaria nel nuovo anno solare.

Soltanto Atalanta e Lazio (entrambe 41) hanno realizzato più gol su azione del Verona (39) in questo campionato; dall’altra parte, il Venezia (17) è terzultimo in questa graduatoria, davanti solo a Genoa (13) e Salernitana (10).

Giovanni Simeone non ha segnato alcun gol nelle sue ultime otto gare di campionato, dopo che aveva realizzato ben 12 reti nelle precedenti 12 partite di Serie A, inclusa la sua ultima marcatura multipla nel torneo: doppietta contro il Venezia, lo scorso dicembre.

Gianluca Caprari, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la prima volta in carriera in una singola stagione di Serie A; soltanto Rafael Leão (61) vanta più dribbling riusciti del classe ’93 del Verona (47) nel campionato in corso.

Era dalla stagione 1962/63 che il Venezia non contava ben tre calciatori con almeno cinque gol in una singola stagione di Serie A: Thomas Henry, Mattia Aramu e David Okereke tutti a quota cinque reti nel campionato in corso.

