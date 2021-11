Barella più altri dieci". Sembra essere questo il principio ispiratore di ". Sembra essere questo il principio ispiratore di Simone Inzaghi al momento di decidere la formazione dell'Inter prima di una partita di campionato o di Champions League. Un'esagerazione, ma nemmeno tanto, considerato che l'ex centrocampista del Cagliari, che recentemente ha firmato il prolungamento di contratto con i nerazzurri fino al 2026 , è il giocatore di movimento più utilizzato finora in stagione: ha infatti giocato tutte le partite in Italia e in Europa (partendo sempre titolare) per un totale di 1365 minuti. Solo Handanovic (con 1440) è stato utilizzato più di lui. Inzaghi non fa distinzione tra big match e impegni sulla carta più semplici: Barella gioca sempre e comunque. Sarà così - a maggior ragione - anche domenica contro il Napoli

Barella in Serie A: un gol e 5 assist

Difficile in effetti dare torto al tecnico interista, visto il rendimento del giocatore. Finora Barella in campionato ha giocato dall'inizio alla fine 8 partite su 12: è stato sostituito nel finale solo contro Genoa, Fiorentina, Lazio e Milan. Ha trovato la via del gol nel 6-1 casalingo contro il Bologna e nella classifica degli assist della Lega Serie A guarda tutti dall'alto in basso a quota 5. Dopo il successo per 2-0 sull'Udinese dello scorso 31 ottobre a San Siro, Inzaghi aveva parlato di lui in questi termini ai microfoni di DAZN "Ha qualità e quantità. Sta dando seguito alle ultime annate, è campione d'Italia e d'Europa. Deve continuare così, è un trascinatore. Ha sempre la maglia dell'Inter addosso, la sente. È un valore aggiunto per noi". Difficile rinunciare a uno così. Eppure le ultime prestazioni di Barella hanno fatto scattare l'allarme...

Giornate e partita Minuti giocati 1a - Inter-Genoa 4-0 77 2a - Verona-Inter 1-3 90 3a - Sampdoria-Inter 2-2 90 4a - Inter-Bologna 6-1 90 5a - Fiorentina-Inter 1-3 70 6a - Inter-Atalanta 2-2 90 7a - Sassuolo-Inter 1-2 90 8a - Lazio-Inter 3-1 86 9a - Inter-Juventus 1-1 90 10a - Empoli-Inter 0-2 90 11a - Inter-Udinese 2-0 90 12a - Milan-Inter 1-1 68

La spia della benzina segna riserva

Nelle ultime 3 uscite tra Inter e Nazionale, Barella ha infatti segnato il passo. Nel derby contro il Milan prima della sosta il suo apporto in termini di corsa e grinta non era mancato (aveva anche sfiorato il gol con un destro respinto sulla linea da Ballo-Touré) ma in generale era apparso meno elettrico del solito. Prime avvisaglie di una comprensibile stanchezza, emersa in tutta evidenza anche nel primo impegno nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 contro la Svizzera. Eppure, Mancini ha continuato a ribadire totale fiducia in lui schierandolo dal primo minuto anche a Belfast contro l'Irlanda del Nord lunedì sera.

Alla luce di quanto successo finora in stagione, diventa quindi superfluo chiedersi se Simone Inzaghi domenica concederà un turno di riposo a Barella. La risposta appare molto semplice ed è un no categorico. L'Inter non può fare a meno di Barella in un match così importante e che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del campionato. E pazienza se il fiato è corto, i chilometri percorsi sono tanti e i muscoli un po' logori: anche un Barella non al top della condizione diventa indispensabile soprattutto in partite in cui è vietato sbagliare. Il momento per riposarsi arriverà, ma non è adesso.

