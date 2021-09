A poche ore dal calcio d'inizio di Juventus-Milan , big match della quarta giornata in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium, sono ancora diversi i dubbi di formazione da entrambe le parti. I più grandi si registrano in casa Milan e cominciano dalla porta: Mike Maignan , dolorante a una mano, è stato regolarmente convocato da Pioli ma rimane in dubbio. In preallarme Tatarusanu.

Qui Milan: idea Tomori terzino destro

Qualche punto interrogativo anche sulla composizione della linea difensiva: Florenzi non è al meglio e il tecnico rossonero starebbe pensando di dirottare Tomori nel ruolo di terzino destro con Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez a completare la linea. Se Florenzi scendesse regolarmente in campo, Kjaer osserverebbe un turno di riposo e la coppia di centrali sarebbe composta da Tomori e Romagnoli.

Qui Juve: De Ligt favorito su Bonucci

In casa Juventus Massimiliano Allegri ha sostanzialmente un solo dubbio di formazione e riguarda il centrale da affiancare a Chiellini: le ultime indiscrezioni danno De Ligt in vantaggio rispetto a Bonucci. Il tecnico livornese potrebbe inoltre apportare una modifica tattica all'undici iniziale optando per un 4-2-3-1: Bentancur e Locatelli formerebbero la coppia di centrali di centrocampo con Rabiot leggermente avanzato sulla linea dei trequartisti con Cuadrado e Dybala alle spalle di Morata.

Allegri: "Juve-Milan? Più importante per loro che per noi"

