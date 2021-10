Pronto per domani", in riferimento alla partita che la Seleccion dovrà affrontare questa notte all'1.30 ora italiana contro il Perù nelle Buone notizie per Simone Inzaghi e per l'Inter, che recupera pezzi in vista della delicata sfida contro la Lazio sabato all'Olimpico. Joaquin Correa si è allenato regolarmente in gruppo con l'Argentina e ha postato sul proprio profilo Instagram un'immagine dell'allenamento con un eloquente "", in riferimento alla partita che la Seleccion dovrà affrontare questa notte all'1.30 ora italiana contro il Perù nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022

L'argentino ha quindi smaltito l'affaticamento muscolare con cui era alle prese nei giorni scorsi e sarà regolarmente a disposizione così come Lautaro Martinez , candidato a partire nell'undici titolare dell'Argentina in un tridente completato da Messi e Di Maria. Sia per Correa che per Lautaro, naturalmente, rimane l'incognita legata ai tempi di recupero dopo il match contro il Perù: entrambi, infatti, rientreranno in Italia con un volo charter solamente nella serata di venerdì, a meno di 24 ore dal calcio d'inizio di Lazio-Inter.

Joaquin Correa, Shakhtar Donetsk-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Correa all'Olimpico da ex

Per Correa si tratterà del primo confronto con la sua ex Lazio dopo l'addio maturato quest'estate. Nelle sue tre stagioni in maglia biancoceleste, tra il 2018 e il 2021, El Tucu ha segnato 30 gol in 117 partite ufficiali vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Finora con l'Inter ha messo a segno 2 gol, entrambi nel folgorante debutto in maglia nerazzurra sul campo del Verona alla seconda giornata di campionato.

I numeri di Correa con la Lazio

Stagione Presenze - Gol - Assist 2018-19 44- 9 - 7 2019-20 35 - 10 - 5 2020-21 38 - 11 - 6

* dati Transfermarkt

Inzaghi difende Handanovic: "Sarà qui per tanti anni"

