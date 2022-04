Secondo Sportmediaset, nello spogliatoio del Napoli c'è un po' di malumore. Il clima si sarebbe irrigidito a causa di Victor Osimhen, che non è rientrato secondo i piani dall'impegno con la Nigeria e non si è riunito al gruppo secondo i tempi prestabiliti dal club.

I giocatori sarebbero dunque indispettiti dall'atteggiamento del compagno, che non è nuovo a questi ritardi. Già a Natale del 2020 era rientrato in ritardo e positivo al Covid , così come a Natale del 2021 . E la squadra sta cominciando a innervosirsi.