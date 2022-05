Mimmo Criscito, 35enne capitano del Genoa, che per uno strano scherzo del destino a sei giorni esatti Il calcio è lo sport del Diavolo, dice un vecchio adagio ma talvolta sa anche regalare chance di redenzione, riscatto incredibili e far vivere emozioni potentissime anche a capitani di lungo corso con oltre 500 partite in carriera. La testimonianza più recente arriva da, 35enne capitano del Genoa, che per uno strano scherzo del destino a sei giorni esatti dal clamoroso errore a tempo scaduto dal dischetto nel derby della Lanterna , ha fatto esplodere Marassi – ridando speranza al Grifone e a tutta la tifoseria rossoblù – realizzando il rigore vittoria al 95’ contro la Juventus

Una rete pesantissima e che ha consentito al laterale campano di scaricare la tensione dopo una settimana da cuori forti, in cui ha dovuto ricostruire l’autostima da zero ed è stato difeso da tutto l’ambiente e dal tecnico Alexander Blessin che – in maniera profetica alla vigilia aveva dichiarato: “Criscito giocherà dal 1’ con la Juventus e se ci sarà un rigore sono convinto che lo trasformerà”.

Criscito: "Calcio fa piangere e sorridere, è stata la mia rivincita"

"Il calcio fa piangere e fa sorridere – ha dichiarato Criscito a fine partita a Sky, e che nella sua corsa forsennata a un certo punto ha anche fatto l’inequivocabile gesto degli ‘attributi’, quelli che sono necessari per ripresentarsi sul dischetto del rigore quando la ferita è ancora aperta - E’ stata la mia rivincita anche se l'errore della scorsa settimana non lo cancella nessuno. In quel caso ho cambiato angolo all'ultimo e ho sbagliato. Oggi ero più tranquillo. Sono contento per questa vittoria che tiene accesa la fiamma per crederci. In questi giorni ho fatto casa-campo e non sono mai uscito. C'era rabbia e delusione, ero concentrato sul lavoro. Sono felice perché oltre al gol ho fatto una buona partita”.

Dopo una stagione tormentata - e in cui l’ex terzino di Zenit ha respinto anche una munifica proposta dei Toronto FC per emigrare in MLS - anche col carisma, i valori morali e l’amore infinito per questi colori di Criscito, il Genoa continua a sperare in una rimonta salvezza che resta complicatissima ma non impossibile. L’importante è crederci sempre e non arrendersi mai, perché come cantava De Gregori non è mai da un rigore sbagliato che si può giudicare il valore di un giocatore bensì dall’altruismo, dalla fantasia e dal coraggio. Il coraggio che possiede un capitano vero quale è Mimmo Criscito.

