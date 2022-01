Calcio

Vlahovic-Juventus, il giocatore arriva al JMedical! I tifosi bianconeri impazziscono

VLAHOVIC - Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche. Il serbo, dovendo rinunciare alla 9 già sulle spalle di Morata, ha scelto il 28, giorno del suo compleanno (festeggiato oggi). Vediamo le cifre definitive dell'affare: 67 milioni di parte fissa + 8 milioni di bonus per il cartellino del serbo; 7 milioni a stagione per 4 anni e mezzo al giocatore.

00:01:31, 2 minuti fa