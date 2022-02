Calcio

Zlatan Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

"Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra": così Zlatan Ibrahimovic alla presentazione degli NFT legati al suo libro, "Adrenalina".

00:00:50, 31 minuti fa