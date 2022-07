Per lo scudetto ci sono squadre più attrezzate della Roma"), Tammy Abraham non si nasconde e fa capire a chiare lettere le ambizioni dei giallorossi in vista della nuova stagione. Intervistato dal Corriere dello Sport, alla vigilia dell'amichevole contro il Tottenham a Haifa, il centravanti inglese I tifosi romanisti sognano lo scudetto? È giusto. Quanto a me, se dicessi che non punto a conquistare lo scudetto racconterei una bugia. Lo voglio io, lo vuole la squadra. Ma per farlo, occorre che tutti mettiamo sul campo il massimo delle nostre potenzialità. Poi faremo i conti: ho vinto l'anno scorso, come speravo, e voglio continuare a vincere". A differenza di Dybala , che nella conferenza stampa di presentazione aveva predicato calma (""), Tammy Abraham non si nasconde e fa capire a chiare lettere le ambizioni dei giallorossi in vista della nuova stagione. Intervistato dal Corriere dello Sport, alla vigilia dell'amichevole contro il Tottenham a Haifa, il centravanti inglese ex Chelsea non ha paura di pensare in grande: "".

Su Dybala

"È un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo. Se sono geloso? Ma no. Possono esserci due re, right?".

Sul suo futuro

"Il primo giorno in cui sono arrivato alla Roma mi sono sentito a casa. Non ho fretta di tornare in Premier League perché qui posso esprimere il mio modo di giocare. In Italia mi sento felice sotto ogni aspetto. Se sono pentito di avere lasciato il Chelsea? Mai, nemmeno per un secondo. Scegliere la Roma è stata una delle decisioni più giuste che abbia preso in vita mia".

