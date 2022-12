È tempo di feste di Natale per i club di Serie A e anche il Monza trova il suo momento per ritrovarsi e brindare insieme. Una realtà, quella del massimo campionato, assaggiata per la prima volta quest'anno dopo i numerosi sforzi economici per allestire una squadra competitiva del patron Silvio Berlusconi e dell'ad Adriano Galliani.

E proprio quest'ultimo, prendendo la parola al Palazzetto dello Sport per la festa dei brianzoli, si è lasciato andare a una romanticissima dichiarazione d'amore importante nei confronti dei colori biancorossi, come riporta gazzetta.it:

L'emozione provata con la promozione del Monza in Serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan.

"Alle 23.12 del 29 maggio piangevo, al termine dello spareggio promozione di Pisa, perché si realizzava un sogno che inseguivo da bambino, quello del Monza in A, a 110 anni dalla fondazione - ha spiegato - Io sono tifosissimo del Monza da quando avevo 5 anni, sono nato qui ed ero già stato dirigente della società prima di arrivare al Milan. Una delle cose che ho fatto meglio di tutte è stato far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo".

