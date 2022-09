Die Falsche 9, un sito tedesco di informazione sportiva, ha classificato i club europei di Inghilterra, Germania, Francia, Italia e Spagna per la media degli spettatori nel loro stadio di casa in questo avvio di stagione, quindi considerando i numeri del 2022/23. Questo portale ha calcolato i dati di tutte le squadre dalla una top72. Ovviamente, osservando questa graduatoria si nota subito che la maggioranza delle società presenti (58) appartengono alla prima divisione. Quelle di seconda sono 11 e le restanti 3 sono di terza divisione, e sono il Derby County, lo Sheffield Wednesday e l’Ipswich Town. Nelle prime 16 si trovano ben 6 inglesi, tra queste la prima è il Manchester United. Tuttavia, a guidare la classifica c’è il Barcellona con una media di 83.383 mila spettatori al Camp Nou. , un sito tedesco di informazione sportiva, ha classificato i club europei di Inghilterra, Germania, Francia, Italia e Spagna pernel loro stadio di casa, quindi considerando i numeri del 2022/23. Questo portale ha calcolato i dati di tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C di ciascuna nazione ed ha poi stilato. Ovviamente, osservando questa graduatoria si nota subito che la maggioranza delle società presenti (58) appartengono alla prima divisione. Quelle di seconda sono 11 e le restanti 3 sono di terza divisione, e sono il Derby County, lo Sheffield Wednesday e l’Ipswich Town., tra queste la prima è il Manchester United. Tuttavia, a guidare la classifica c’è il Barcellona con una media di 83.383 mila spettatori al Camp Nou.

TOP7 CLUB ITALIANI PER SPETTATORI

Squadra Capienza stadio Spettatori 22/23 Ranking Europa Milan 75.923 72.129 5° Inter 75.923 70.365 6° Roma 73.261 60.964 11° Lazio 73.261 44.424 27° Juventus 41.507 37.634 36° Napoli 54.726 35.657 42° Fiorentina 47.282 33.878 45°

Non sorprende la presenza di Milan ed Inter in testa al gruppo, hanno infatti lo stadio più capiente. La Roma, ad un passo dalla top10 europea, dimostra da questi numeri di aver fatto risorgere l’entusiasmo tra la sua gente. E, sebbene l’Olimpico accolga molta più gente, non è banale che la Lazio abbia un dato migliore della Juventus. Il Maradona lo vediamo spesso con degli spazi vuoti nelle tribune e da qui si ha un’ulteriore conferma. Chiude la Fiorentina. In Top72 europea c’è persino il Bari, che porta allo stadio più persone del Lecce e di tutte le restanti squadre di Serie A. Questa sì che è una sorpresa. Infine, la miglior squadra di Serie C per questo parametro è il Cesena (203° in Europa, con 7.093).

TOP7 CLUB EUROPEI PER SPETTATORI

Squadra Stadio Capienza Spettatori 22/23 1) Barcellona Spotify Camp Nou 99.354 83.383 2) Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81.385 80.783 3) Bayern Monaco Allianz Arena 75.024 75.000 4) Manchester United Old Trafford 74.879 74.674 5) MILAN San Siro 75.923 72.169 6) INTER San Siro 75.923 70.365 7) Marsiglia Orange Vélodrome 67.394 62.877

LE ANOMALIE

Innanzitutto, è doveroso segnalare l’assenza del Real Madrid dalle prime 10. La spiegazione è semplice: al Santiago Bernabeu sono in corso lavori di ristrutturazione e per questo la capienza è ridotta, come già nella passata stagione. Il Marsiglia in top7 è un altro dato particolare. Il Vélodrome infatti è molto capiente, ma lo è meno ad esempio dello Stadio Olimpico o del Civitas Metropolitano. Eppure, l’Atletico Madrid ha un dato peggiore e si trova infatti al 13° posto. Non è un caso invece che Manchester City e Liverpool non siano al top in Europa in questo parametro. I numeri che vediamo dicono di un tutto esaurito, o quasi, all’Etihad e ad Anfield. Fa sold out anche il Werder Brema, nonostante da anni sia lontano dai vertici del calcio tedesco.

Una immagine dei tifosi del Sunderland Credit Foto Getty Images

Guardando la grafica, può risultare bizzarro anche che il Sunderland, che è una squadra di Championship, si trovi in una posizione migliore della Juventus. Eppure, il club inglese ha uno stadio più capiente dell’Allianz Stadium. Lo Stadium of Light accoglie infatti 48.707, il Sunderland ha poi una storia notevole di successi e fallimenti, ha quindi un grande seguito sebbene sia in seconda divisione. Stesso discorso si può fare per il Kaiserslautern, che ora milita in 2. Bundesliga, ma che ha vinto quattro campionati, di cui due negli anni ’90. Gioca in uno stadio molto grande, e ha una media spettatori molto simile a quella della Juventus, e superiore a quella del Napoli e della Fiorentina. Lo abbiamo già accennato ma merita un’ulteriore sottolineatura la presenza del Bari, che ha numeri simili al Wolfsburg e migliori di Augsburg, Bayer Leverkusen, Nizza, Lecce e tutti i club di Serie A non presenti in top72. Il San Nicola è tra gli stadi più grandi d’Italia, ha 58.270 posti. Tuttavia, ci sono stati due fallimenti negli ultimi dieci anni. Il ritorno in Serie B ha evidentemente risvegliato una speranza nei cuori dei tifosi, che ora vogliono la Serie A.

Shevchenko: "Pioli ha fatto un lavoro splendido, lo rispetto molto"

