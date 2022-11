La pausa Mondiali si è rivelata propedeutica a lanciare una piccola rivoluzione in Serie A: il fuorigioco semiautomatico sbarcherà in Italia a partire da gennaio. Il centro di Lissone, sede del VAR, ha avviato le prime prove tecniche coinvolgendo gli arbitri di Can A e B. Esercitazioni destinate a ripetersi nei prossimi giorni, siccome l'obiettivo è quello di rendere operativa la tecnologia entro la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio. Il lasciapassare di Lega e Federcalcio potrebbe arrivare anche dopo la sedicesima giornata, ma ormai il fuorigioco semiautomatico è realtà. La Serie A rimane in scia di altre competizioni che hanno già utilizzato il sistema, come Champions League e i Mondiali in Qatar.

fuorigioco Credit Foto Eurosport

Fuorigioco semiautomatico, cos'è e come funziona

I primi incontri con la classe arbitrale hanno previsto simulazioni su partite italiane ed estere, con gli addetti Var operativi in sala. Il sistema del fuorigioco semiautomatico si basa su una tecnologia avanzata per rilevare le posizioni di offside in tempo reale. Gli arbitri saranno supportati nella decisione (l'ultima parola spetta sempre a loro) da una serie di 10-12 telecamere posizionate negli stadi in grado di tracciare ogni movimento sul campo e trasmetterlo a 50 frame al secondo.

A quel punto un sistema di intelligenza artificiale ricostruirà le immagini individuando posizioni dei giocatori in campo (può distinguere fino a 29 punti differenti degli "scheletri" dei giocatori). Al contrario di quanto visto in Qatar, la Serie A non implementerà la misura ulteriore di un chip inserito nel pallone.

