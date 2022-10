Tanti giocatori si stanno fermando per infortunio in questo avvio. L’ultimo in ordine è Gleison Bremer, che per una lesione al bicipite femorale sarà indisponibile per tre settimane. Alcuni stop sono di natura traumatica, vedi Paul Pogba. La maggior parte però sono muscolari, e probabilmente li accomuna qualche difetto nella preparazione atletica, che ora è nel mirino. La Juventus non ha approcciato bene la nuova stagione . Si trova all’ottavo posto in Serie A ed è prossima all’eliminazione in Champions League , avendo racimolato soltanto tre punti in quattro gare. La formazione bianconera non è riuscita sin qui ad imporre il suo gioco, regna la confusione, è fragile, appesa a lampi di ottimi singoli, e i risultati rispecchiano le difficoltà che sta vivendo. Massimiliano Allegri è stato fortemente contestato, e con lui pure Andrea Agnelli che ha dimostrato di aver fiducia in lui. C’è stato il ritiro dopo il ko di Haifa, e poi la vittoria nel derby, che ha riacceso le speranze. Il malumore però resta, per un rendimento deludente che trova spiegazione anche nella pessima condizione fisica del gruppo.. L’ultimo in ordine è, che per una lesione al bicipite femorale sarà indisponibile per tre settimane. Alcuni stop sono di natura traumatica, vedi, e probabilmente li accomuna qualche difetto nella preparazione atletica, che ora è nel mirino.

QUANTI GUAI MUSCOLARI

il conto dei calciatori di Allegri che hanno accusato un fastidio muscolare sale a quota 8 in appena due mesi di partite ufficiali. Dunque, quasi un terzo della rosa è rimasta coinvolta. Un dato impressionante. In infermeria c’è Mattia De Sciglio per una lesione al retto femorale della coscia destra, per via della quale ha già saltato tre match. Con l’azzurro e il brasiliano si trova anche Angel Di Maria, Con il difensore ex Torinodi partite ufficiali. Dunque, quasi un terzo della rosa è rimasta coinvolta. Un dato impressionante. In infermeria c’èper una lesione al retto femorale della coscia destra, per via della quale ha già saltato tre match. Con l’azzurro e il brasiliano si trova anche che si è fermato nuovamente ad Haifa . Lesione al bicipite femorale della coscia destra per il numero 22, che proverà ad essere integro in tempo per i Mondiali. Era assente nel derby e già aveva dato forfait in quattro sfide tra agosto e settembre per una lesione all’adduttore della coscia sinistra. E’ vero che il Fideo è 34enne ma così tanti acciacchi non li aveva avuti in passato.

Nelle scorse settimane invece ai box si trovava Wojciech Szczesny, che non ha disputato le prime due giornate di Serie A a causa di una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra. Poi il portiere ha avuto persino problemi alla caviglia. Anche a Leonardo Bonucci è toccata questa sorte, affaticamento al flessore e tre partite out. Manuel Locatelli è un altro che è mancato in tre occasioni (affaticamento muscolare). A concludere l’elenco, Adrien Rabiot, indisponibile in tre match importanti (Salernitana, Benfica e Monza) per via di un sovraccarico al soleo del polpaccio sinistro, ed Alex Sandro, assente contro Benfica e Monza per un problema all’adduttore.

21 le indisponibilità (o partite saltate) su 14 appuntamenti. In media quindi Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con un’assenza e mezza per ogni match. Questo dato crescerà nelle prossime settimane, anche senza nuovi infortunati. Infatti, i giocatori che ora sono fermi (Bremer, De Sciglio, Di Maria) salteranno altre gare, portando il totale circa a 29 forfait, se tutto andrà bene. Attenzione, da questa statistica sono stati esclusi i lungodegenti per stop di natura traumatica. Su tutti Paul Pogba e Federico Chiesa, La somma di tutti gli otto casi ci permette di dire che sono statesu 14 appuntamenti. In media quindi Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con. Questo dato crescerà nelle prossime settimane, anche senza nuovi infortunati. Infatti, i giocatori che ora sono fermi (Bremer, De Sciglio, Di Maria) salteranno altre gare, portando il totale circa a 29 forfait, se tutto andrà bene. Attenzione, da questa statistica sono stati. Su tutti che sembrano vicini al rientro . Il francese e l’azzurro non sono mai stati a disposizione sin qui, dunque solo con loro si dovrebbero aggiungere 28 partite saltate al dato calcolato precedentemente. La Juventus ha un grave dilemma da risolvere insieme a quello del gioco: gli infortuni, in primis quelli muscolari.

JUVENTUS: GLI INFORTUNI MUSCOLARI 2022-23

Giocatore Infortunio e gare saltate Szczesny Lesione adduttore coscia sx (2) Bonucci Affaticamento flessore (3) Locatelli Affaticamento muscolare (3) Rabiot Sovraccarico al soleo polpaccio sx (3) Alex Sandro Problema all'adduttore (2) De Sciglio Lesione retto femorale coscia dx (3) * Di Maria (1) Lesione adduttore coscia sx (4) Di Maria (2) Lesione bicipite femorale coscia dx (1) * Bremer Lesione bicipite femorale (0) *

