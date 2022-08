Buon viso a cattivo gioco. Max Allegri, pareggia la seconda partita consecutiva, facendosi riacciuffare nella ripresa da una Roma che nel primo tempo è stata in completa balia di una Signora che ha avuto un dominio territoriale per 45 minuti che però non ha permesso ai bianconeri di chiudere il primo tempo con più gol di scarto. Ed è proprio qui, a posteriori, il rimpianto più grande che il tecnico livornese esprime ai microfoni di DAZN.

"Per noi una buona prestazione, la Roma è una squadra abile sui calci d'angolo, lo sapevamo e ci abbiamo messo la giusta attenzione, fino al loro gol. Il campionato è lungo, poi abbiamo anche rischiato di capitolare. Noi siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche possibilità sulla sinistra ma non le abbiamo sfruttate. Sono contento di cosa hanno fatto i ragazzi, è stata una bella partita però quando non chiudi la partita nel secondo puoi capitolare su una partita, e così è stato. La Roma poi è una grande squadra e Josè è stato bravo a far rimanere la Roma in partita. Il gol incassato? Speravo non succedesse, sono stati bravi loro. Il calcio è anche così, ma quello che rimane è la prestazione. Mercoledì abbiamo lo Spezia: una partita non da giocare ma da vincere”.

"Miretti veterano, spero recuperare Di Maria, Chiesa e Pogba..."

Miretti ha giocato da veterano, ma lasciamolo tranquillo. Sa smarcarsi tra le linee e ha un primo controllo sempre in avanti, è una cosa meravigliosa. Cuadrado anche ha fatto bene. Avevo detto di creare un quadrato a centrocampo per avere più situazioni di passaggio. Siamo poi anche riusciti a tirare spesso da fuori area. I cambi? Non possiamo pensare che 90′ una squadra domini, ora siamo anche a inizio stagione. McKennie si è adattato a esterno, Zakaria ci ha messo un po’ a mettersi in moto. Milik quando è entrato ha legato un po’ il gioco e ci ha aiutato. Bisognava fare un filino meglio ma sono contento della prestazione. È importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria. Già questo sarebbe importante. Io non parlo mai degli assenti, ma è una questione numerica. Poi loro sono molto importanti per noi. In questo momento non ce l’abbiamo, ma la squadra si sta comportando comunque molto bene”. ”.

