Massimiliano Allegri, la seconda vittoria stagionale che le permette l’aggancio a Napoli e Milan dopo 4 giornate. Nonostante le assenze e gli infortuni – oggi si è rivisto Di Maria ma sul finire del primo tempo, Se contro la Roma la prodezza su punizione di Dusan Vlahovic aveva portato in dote solo un punto contro la Roma, la punizione capolavoro del serbo – insieme al primo gol, a tempo quasi scaduto, di Milik – ha regalato alla Juventus di, la seconda vittoria stagionale che le permette l’aggancio a Napoli e Milan dopo 4 giornate. Nonostante le assenze e gli infortuni – oggi si è rivisto Di Maria ma sul finire del primo tempo, Szczesny è stato costretto ad uscire in barella per una brutta distorsione alla caviglia – i bianconeri sono imbattuti e lì nel gruppo delle migliori. Eppure anche oggi allo stadio i mugugni non sono mancati e in molti sono convinti che questa squadra possa anche interpretare un calcio migliore. Un tema che però non scalda eccessivamente Allegri che analizza così la prova contro lo Spezia.

Essere belli è diverso che essere efficaci. E a noi interessa fare punti, a me essere `bellini´ e non vincenti, non ci piace. Vlahovic ha fatto la lotta, ha fatto un gol straordinario e ha lavorato bene: ha pulito molto la palla, ha margini di miglioramento e credo abbia fatto la miglior prestazione in assoluto. Ci sono molte cose da imparare. Vlahovic è migliorato, poteva fare più di un gol e credo che riuscirà ad arrivare al massimo quando troverà più controllo e tranquillità. Attacca l'area ed è un goleador, ma deve migliorare sotto altri aspetti. Milik è più esperto, ha una pulizia di gioco diversa. Il gioco? L'importante è portare a casa i risultati perché la condizione non è ancora ottimale. Ci sono partite ogni tre giorni, la conoscenza all'interno della squadra non è semplice visto che ci sono giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita dopo aver fatto 25-30 minuti buoni nel primo tempo, abbiamo perso qualche palla in modo banale e ci siamo tirati troppo indietro. Questi momenti possono capitare ma vanno fatti passare senza nessun rischio, Vlahovic rimaneva alto sui difensori e ci hanno infilato per 2-3 volte. Le condizioni di Szczesny? Ha avuto una brutta contusione ma sono escluse fratture, domani fa gli esami e vediamo".

Ad

Serie A Juventus-Spezia 2-0, pagelle: Miretti dà la scossa 3 ORE FA

"Miretti non ha sbagliato nulla, con Paredes ecco cosa cambierà"

Miretti ancora una volta convincente? Credo che stasera Miretti non abbia sbagliato nemmeno un controllo, ci sono pochi giocatori che controllano la palla come lui. Cosa cambierà con Paredes? Lui dà qualità tecnica e un giocatore come Locatelli può sentirsi più libero in costruzione. Zakaria è un giocatore di interdizione, McKennie si inserisce, Rabiot fa muro davanti alla difesa, Miretti e Locatelli sono giocatori che si aiutano tra di loro in costruzione e Paredes può farci crescere sotto questo punto di vista. Ora è importante portare a casa il risultato, poi ci sono partite in cui si gioca meglio. Ci sono anche gli avversari, ma è normale che si debba crescere, i giocatori in difficoltà vanno aiutati. La Juventus lo scorso anno non ha vinto niente, ci vuole l'aiuto di tutti: è giusto che ci fischino se le cose vanno male. C'è differenza tra essere belli ed efficaci, bisogna essere efficaci”.

Juve, ecco Paredes! Lo sbarco a Torino del nuovo regista per Allegri

Serie A Juventus sottotono ma vincente: 2-0 allo Spezia 5 ORE FA