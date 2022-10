Calcio

Allegri: "Eliminazione in Champions? Può capitare, ci sono squadre rimaste 8 anni senza giocarla"

SERIE A - L'allenatore della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce e torna sull'eliminazione in Champions: "Nella vita queste cose possono capitare, non bisogna andare in frustrazione altrimenti non ne veniamo fuori più".

00:01:08, 2 ore fa