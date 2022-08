Capisco che l'umore dei tifosi non sia al massimo, ma abbiamo giocato tre amichevoli contro avversari importanti e abbiamo il dovere di puntare a vincere anche se è sempre difficile. La sconfitta con l'Atletico Madrid ci ha fatto bene, ci è servita per farci drizzare le antenne. Ho sentito troppi trionfalismi in giro". Alla vigilia del debutto in campionato Inter e Milan sono davanti a tutte, ma anche la Roma mi incuriosisce perché ha lavorato bene sul mercato. Per noi è un test importante contro il Sassuolo, ma quest'anno con la sosta per il Mondiale cambia tutto. Il primo campionato finisce il 13 novembre e dobbiamo essere nelle prime quattro in quel momento per giocarci il campionato da gennaio in poi e passare il turno in Champions". E sul possibile utilizzo di Kostic dal 1' contro gli emiliani: "Crossa molto bene e ha un ottimo controllo di palla. Devo decidere tra lui, McKennie e Cuadrado. Sono molto contento del suo arrivo, Vlahovic ne trarrà beneficio". ". Alla vigilia del debutto in campionato contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri ribadisce le ambizioni della Juventus ma al tempo stesso predica prudenza: "". E sul possibile utilizzo di Kostic dal 1' contro gli emiliani: "".

Sui dubbi di formazione

"Abbiamo fuori Rabiot e Kean per squalifica. Secondo me questa parte del regolamento è da rivedere perché un conto è se uno viene espulso all'ultima giornata di campionato un altro se uno prende la somma di ammonizioni dopo 38 partite. Questa è la mia idea. Saranno fuori anche Szczesny che sta recuperando, Aké e Pogba. Arthur ha un problema alla caviglia, in più ci sono voci di mercato e quindi non sarà disponibile. McKennie è disponibile".

Sulle condizioni della squadra

"Abbiamo lavorato bene in questo mese, ma la prima partita è sempre strana e incuriosisce. Contano i tre punti e affrontiamo una squadra tecnica che l'anno scorso ci ha battuto in casa. La condizione non è massimale, ma dobbiamo giocare da squadra e con grande entusiasmo da parte di tutti".

Juve più forte dell'anno scorso?

"Non lo so, dico solo che abbiamo sostituto giocatori ottimi che sono partiti con giocatori ottimi che sono arrivati".

