Sono molto contento di Milik, ha numeri impressionanti e per caratteristiche può giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta a livello burocratico che spero arrivi, così sarà a disposizione. E visto che non ho ancora deciso la formazione, magari lo faccio giocare dall'inizio, mi è balenata questa idea. Quindi vediamo, 11 comunque li facciamo giocare se no ci squalificano". In conferenza stampa alla vigilia della sfida Per noi è il primo scontro diretto contro una Roma che sta facendo bene. Incontrare Mourinho è sempre un piacere, sta facendo un ottimo lavoro e plasmando la squadra a modo suo. Sarà una partita molto equilibrata". ". In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma all'Allianz Stadium, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta con entusiasmo l'arrivo dell'attaccante polacco dal Marsiglia, ma invita la squadra a tenere alta la concentrazione: "".

Sulle condizioni di Bonucci

"Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, ieri (giovedì, ndr) ha lavorato con la squadra ma stamattina non stava bene con la gamba. Le cose mezze e mezze non vanno bene".

Sul ritorno di Dybala allo Stadium

"Abbiamo passato degli anni straordinari, con le sue giocate ha fatto divertire tutti. Sarà un piacere rivederlo".

Su Vlahovic poco coinvolto con la Sampdoria

"Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo. Le partite durano 95 minuti, mi sono arrabbiato perché nel secondo tempo la partita andava azzannata. Normale che la prestazione del primo tempo vada migliorata".

Sul concetto di divertimento

"L'anno scorso abbiamo buttato le basi per tornare a vincere. Cercheremo di farlo, vedremo anche il mercato come finirà. Il divertimento per me è vincere e per farlo bisogna passare anche dai momenti di difficoltà. Ci vuole un po' di pazienza. Ecco perché l'altro giorno contro la Sampdoria, dopo il primo tempo bisognava rimanere tranquilli perché si poteva solo migliorare".

Sul momento di Locatelli

"Manuel sta facendo bene, si innervosisce quando non gli vengono le cose ma deve stare sereno perché quello che ha dimostrato l'anno scorso è il suo valore. Può solo crescere come condizione, ne ha bisogno. Poi ha avuto una settimana difficile, ha fatto fatica a riprendersi. Può giocare davanti alla difesa, è un ruolo difficile. Poi dopo se giocherà Rovella, può fare la mezzala".

Sugli infortunati

"Szczesny è a disposizione, può rientrare. Kaio Jorge credo abbia un problema serio, al tendine rotuleo. Chiesa è sulla via del recupero ma momentaneamente non sappiamo quando sarà a disposizione, speriamo il prima possibile. Pogba lo stesso. Aké ha la frattura del malleolo, credo, non sarà a disposizione. Spero che per Firenze Di Maria e Bonucci siano entrambi a disposizione".

Allegri: "Milan e Inter sono davanti, la Roma mi incuriosisce"

